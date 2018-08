Lomba Futsal Antar-SKPD Pemkab Gowa, Sekretariat dan Dinas Peternakan Melaju ke Babak Semifinal

Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin

TRIBUN-TIMUR.COM,SUNGGUMINASA- Lomba futsal antar SKPD lingkup Pemkab Gowa juga turut meramaikan peringatan HUT ke-73 RI , Kamis (9/8/2018).

Di hari pertama, pertandingan penyisihan di grup A berlangsung antara Sekretariat, Dinas Peternakan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Babak di grup ini menyisakan Sekretariat dan Dinas Peternakan.

Setelah sebelumnya Sekretariat vs Dinas Peternakan dengan hasil skor 5-6. Dinas Peternakan vs BKPSDM 3-1. Dan Sekretariat vs BKPSDM 5-1.

Total tim yang bertanding yakni 27 dari seluruh SKPD. Dan akan berlangsung hingga Sabtu (11/8/2018).

Di babak eksebisi antara Sekretariat dan DPRD, sekretariat menang dengan skor 2-1.

Kedua Gol kemenangan diciptakan oleh Kadispora Muhammad Fajaruddin. Sedangkan angka lawan dihasilkan oleh Jabar Itung.

Besok, babak semifinal kembali digelar antara grup.(*)