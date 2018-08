Lolos Pertukaran Pelajar di Taiwan, Mahasiswi UIN Alauddin Temui Wali Kota Makassar

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Mahasiswi UIN Alauddin Makassar, Irhamia, berkesempatan untuk merasakan atmosfer akademik di National Kaohsiung University of Science and Technology, Taiwan.

Irhamia berencana akan mengikuti pertukaran pelajar ke Taiwan melalui program International Summer Camp yang berlangsung awal Agustus ini hingga 17 Agustus 2018.

Oleh karena itu, sebagai bentuk kehormatan dan meminta doa restu, mahasiswi UIN Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris itu, temui Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto sebelum berkunjung ke Taiwan.

“Saya meminta restu untuk pertukaran pelajar ini. Saya yakin bisa membawa nama Makassar dengan bangga di Taiwan,” kata Irhamia melalui rilis yang diterima Tribun Timur, Minggu (5/8/2018).

Menaggapi hal itu, Danny Pomanto merasa bangga dengan misi Irhamia menuju Taiwan dengan membawa nama Makassar.

"Saya sangat bangga dengan kreatifitas dan semangat anak-anak muda sekarang yang ingin menuntut ilmu hingga ke negeri orang,” kata Danny.

Irhamia menambahkan, di National Kaoshiung University of Science and Technology dirinya berkesempatan mempelajari kebudayaan dan keberagaman di Taiwan.

"Selama ini di kampus UIN Alauddin keragaman itu saya tekuni di HmI. Sebagai organisasi kemahasiswaan yang sejak dahulu menghargai keberagaman antar ummar beragama," tutur Irhamia.(*)