Virtus Technology Gelar Virtus Showcase 2018 di Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Virtus Technology Indonesia kembali menggelar Virtus Showcase 2018 di Lantai 7, Hotel Melia, Jl Mappanyukki, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (10/9/2018).

Pantauan tribun-timur.com, acara ini bertajuk Uncover Opportunities in The Age of Intelligent Things, acara ini pertama kali digelar di Makassar. Setelah sebelumnya sukses digelar enam tahun berturut-turut di Jakarta dan Makassar.

Pada kesempatan ini dijadikan momen berbagi pengetahuan dan best practice teknologi Internet of Things (loT) demi meningkatkan efisiensi dan inovasi bisnis.

Adapun peserta yang dihadirkan merupakan perwakilan dari Perhotelan, Perbankan, Pembiayaan dan Pemerintahan.

Dihadirkan sebagai pemateri pakar teknologi dan praktisi bisnis, diantaranya Rektor Institut Perbanas dan Konsultan Ahli Smart City Prof Dr Ir Marsudi Wahyu Kisworo, Senior Partner Account Manager Tommy Widyastama, Channel Account Manager Chek Point Indonesia Dedex Priyadi serta VMware Indonesia. (*)