Pilgub Sulsel 2018
Rekapitulasi KPU Rampung, Prof Andalan Raih 70.457 Suara di Sidrap
Cagub dari jalur perseorangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka) meraih 14.957 suara.
Laporan Wartawan TribunSidrap.com, Amiruddin
TRIBUNSIDRAP.COM, MARITENGNGAE - Calon Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) unggul di Kabupaten Sidrap, atas kandidat gubernur lainnya.
Kandidat gubernur nomor urut tiga itu, unggul sesuai rapat pleno terbuka hasil penghitungan suara Pilgub Sulsel di KPU Sidrap, Jl Ressang, Kecamatan Maritengngae, Sidrap, Rabu (4/7/2018).
Cagub yang diusung koalisi PDIP, PKS dan PAN tersebut, meraih 70.457 suara. Disusul Agus Arifin Nu'mang-Tanribali Lamo (Agus-TBL) dengan 46.210 suara, Nurdin Halid-Azis Qahhar Mudzakkar (NH-Azis) dengan 38.973 suara.
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Sedangkan cagub dari jalur perseorangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka) meraih 14.957 suara.
"Setelah rekap suara Pilgub Sulsel di tingkat kabupaten, akan menyusul rekap di tingkat provinsi," kata Komisioner Panwaslu Sidrap, Andi Syaiful kepada TribunSidrap.com.
Selain rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Sulsel, di tempat tersebut juga digelar rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Sidrap.
Hasilnya, cabup Sidrap Dollah Mando-Mahmud Yusuf (DOAMU), unggul atas rivalnya Fatmawati Rusdi-Abdul Majid (FATMA).(*)
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