Diduga Fasilitasi Kampanye Cagub, Kasus Tiga Kepala Desa dan Lurah Diserahkan ke Panwaslu Selayar

Laporan Wartawan TribunSelayar.com, Nurwahidah

TRIBUNSELAYAR.COM, BENTENG-Berkas tiga kepala Desa dan satu orang lurah, resmi dilimpahkan kasus ke penyidik oleh Panwaslu Kabupaten Selayar dalam kasus dugaan pelanggaran keterlibatan kepala saat kampanye Pilkada Pilgub Sulsel 2018 di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penyerahan dilakukan oleh anggota panwaskab divisi Hukum dan Pengawasan Sirajuddin dan diterima oleh Kasat Reskrim Iptu. Arham Gusdiar, di Ruang Gakkumdu Mapolres, Kecamatan Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan ( Sulsel) Sabtu (30/6/2018).

Disaksikan oleh Kapolres Kepulauan Selayar AKBP. Syamsu Ridwan, dan Ketua Panwaskab Selayar Muhammad Tahir, para penyidik Gakkumdu dan Pemeriksa Panwaskab, serta anggota panwascam Bontomatene dan Kecamatan Buki.

Ketua Panwaskab Kepulauan Selayar, Muhammad Tahir mengatakan bahwa setelah melakukan kajian dan penyelidikan sehubungan adanya temuan dugaan pelanggaran Pilkada,

"Berupa keterlibatan beberapa Kepala Desa dalam menfasilitasi Pelaksanàn Kampanye salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2018. Panwaskab Kepulauan Selayar menyimpulkan bahwa diduga kuat tiga Kepala Desa dan satu lurah telah menfasilitasi pelaksanaan kampanye pasangan calon," ujar Muhammad Tahir.

Sementara itu Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Panwaskab Selayar Sirajuddin menambahkan bahwa tiga kepala Desa yang telah lengkap berkas penyelidikannya masing-masing Kepala Desa Bontona Saluk inisial AY, Kepala Desa Buki an. MS, Kepala Desa Lalang Bata an. Ar dan Lurah Batangmata an. IM

" Kasus ini berawal berdasarkan temuan Panwascam Bontomatene dan kecamatan Buki pada masa Kampanye Pilgub Sulsel 2018. Mereka diduga kuat berdasarkan temuan Panwaskab telah menfasilitasi Kampanye salah satu Pasangan Calon dengan cara mengundang masyarakat berkumpul, menyiapkan tenda dan kursi dalam pelaksanaan Kampanye salah satu pasangan calon", Ungkap Sirajuddin.

Kapolres Selayar AKBP. Syamsu Ridwan juga menambahkan bahwa kasus ini akan diproses sesuai aturan yang berlaku.