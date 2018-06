Aktivis HMI Sekaligus Mahasiswi UMI Bikin Cover 'Deen Assalam', Suaranya Juga Merdu

'Deen Assalam' cover by Arfiani Ayuzar.

TRIBUN-TIMUR.COM - Lagu berjudul 'Deen Assalam' yang dipopulerkan penyanyi Sulaiman Al Mughni kini ramai-ramai di-cover setelah trending melalui YouTube karena suara merdu Khoirunnisa atau lebih dikenal Nissa Sabyan (19).

Nissa Sabyan, vokalis grup musik Sabyan Gambus meng-cover lagu tersebut jelang datangnya bulan Ramadhan 1439 H, lalu diunggah melalui channel YouTube

Official Sabyan gambus pada hari pertama Ramadhan, Kamis (17/5/2018).

Kini, video klip 'Deen Assalam' oleh Sabyan Gambus telah ditonton hingga 35,3 juta kali (data per Jumat, 1 Juni 2018, pukul 16:37 Wita).

Ketika lagu tentang Islam sebagai agama yang damai itu trending, penyanyi lain pun turut membuat cover.

Sebagai contoh, penyanyi dangdut Maulidia Octavia alias Via Vallen (26).

Lagu yang di-cover Via Vallen pun kini trending, sebagaimana sebelumnya terjadi pada karya Nissa Sabyan.

Diunggah melalui channel YouTube Via Vallen Official sejak Selasa (29/5/2018), video di atas telah ditonton 1 juta kali (data per Jumat, 1 Juni 2018, pukul 16:45 Wita).

Jika dibandingkan, jumlah views antara video Nissa dengan Via Vallen terpaut jauh.

Selisih 34 juta dan selang waktu mengunggahnya mencapai 12 hari.

Kini, setelah Via Vallen, seorang mahasiswi di Makassar, Sulawesi Selatan, bernama Arfiani Ayuzar juga membuat cover lagu tersebut.

Arfiani adalah mahasiswi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Muslim Indonesia (UMI).

Alumnus Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, tersebut membuat cover 'Deen Assalam' di studio milik kampus Fakultas Teknologi Industri UMI.

Videonya kini diunggah melalui channel milik Fakultas Teknologi Industri UMI.

Dekan FTI UMI, Zakir Sabara H Wata ASEAN Eng memuji kreativitas mahasiswa UMI dalam membuat karya yang trending melalui media sosial.

Dia pun berharap karya Arfiani sekaligus penggiat Kohati (Korps HMI-Wati) mendapat banyak views.(*)