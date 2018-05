Petani Merica di Lutim Harap Nurdin Abdullah Jadi Gubernur

Laporan wartawan Tribun-Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM,LUWU TIMUR- Sejumlah petani merica di lima desa seberang Danau Towuti Luwu Timur mengharpkan HM Nurdin Abdullah menjadi Gubernur Sulsel.

Mereka menaruh harapan besar kepada HM Nurdin Abdullah karena diyakini memiliki jaringan pasar dan jaringan lembaga keuangan.

Dalam forum pertemuan kampanye dialogis di Desa Rante Angin, Selasa 30 Mei 2018, para petani Marica ini menjelaskan tentang harga komoditi andalan mereka yang terus merosot.

"Dua tahun lalu harga marica cukup bagus. Senanyak 150 (rupiah) per kilogram. Sekarang sisa 45 rupiah per kilogram," jelas Ilham, Rabu (30/5/2017) via rilis ke tribun-timur.com.

Menurut Calon Gubernur Sulsel Nomor Urut 3 Prof HM Nurdin Abdullah, pasar dunia mengalami kekurangan pasokan marica.

Fluktuasi harga, katanya, hanya terjadi di tingkat petani. Karena itu, jelas Bupati Bantaeng dua periode dengan segudang prestasi Prof HM Nurdin Abdullah, yang harus memperhatikan dan lindungi petani.

"Pemerintah harus hadir untuk melindungi petani. Pemerintah harus membuka jaringan pasar. Kalau harga pasar turun, harus ada solusi dari pemerintah. Ada wadah seperti resi gudang," jelas Prof HM Nurdin Abdullah disambut pekik,"Hidup gubernurku!"