HUT ke-26, Bank Muamalat Beri Diskon 26 Persen dan Harga Spesial di Tempat Ini

MAKASSAR, TRIBUN - Bank Muamalat tepat berusia 26 tahun hari ini, Selasa (1/5/2018).

Dalam merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) tersebut, manajemen Bank Muamalat memberikan ragam promo kepada para nasabah.

Pimpinan Bank Muamalat Sulampua, Ahmad S Ilham, mengatakan khusus momen HUT ini pihaknya menawarkan diskon 26 persen untuk di Warunk Upnormal Makassar.

Selain itu, lanjut dia, harga spesial Rp 699 ribu di Hotel Four Point by Sherato Makasasar. Harga sudah termasuk sarapan (tidak termasuk black out date).

"Untuk promo Warunk Upnormal hingga Juni 2018, kalau promo hotel sampai 19 April 2019," ujarnya saat ditemui di Warunk Upnormal Makassar. (*)