106 Tahun Berlalu, 7 Potret Kehidupan Penumpang Kapal Titanic yang Selamat. No 6 Bikin Merinding

TRIBUN-TIMUR.COM - Sejarah manusia nampaknya tak akan melupakan tragedi tenggelamnya kapal pesiar terbesar dan termegah di jamannya, Titanic.

Kisah tenggelamnya kapal Titanic di Samudera Atlantik pada 15 April 1912 itu bahkan diabadikan dalam bentuk film dengan judul yang sama pada tahun 1997. 79 tahaun setelah kejadian naas tersebut.

Filmya laris manis dan hingga kini masih menjadi tontonan masyarakat.

Kedua aktor utamanya, Leonardo DiCapri dan Kate Winslet semakin dikenal di kanca perfilman Hollywood.

Belum lagi soundtracknya, My Heart Will Go On oleh Celine Dion juga booming bahkan hingga sekarang.

Kapal super terbesar yang beroperasi pada masa itu karam hanya lima hari setelah pelayaran perdana sekaligus terakhirnya.

Kapal yang berlayar dari Southampton menuju New York City itu membawa sekitar 2.224 orang di atas kapal.

Sementara 1.503 di antaranya tewas dan 700 lainnya selamat.