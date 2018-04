Yuk ke Gramedia Sale di Mal Panakkukang, Harga Buku Mulai Rp 5000

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Kabar gembira nih buat para pecinta buku.

Gramedia Mal Panakukang (MP) menggelar Gramedia Sale di lantai dua depan Matahari, Jl Pengayoman, Makassar, Sulawesi Selatan.

Berdasarkan rilis yang diterima tribun-timur.com, Selasa (3/4/2018) harga buku dijamin murah meriah.

Mulai Rp 5 ribu untuk buku-buku tertentu. Untuk buku reguler diskon 10 persen.

Sementara tas dan toys diskon up to 50 persen, JBL diskon up to 50 persen.

Promo ini berlaku mulai 26 Maret hingga 17 April 2018.

Buruan yah stok terbatas. (*)