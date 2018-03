Lima Profesi Ini Paling Banyak Investasi Emas Batangan di PT Antam

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Makassar Representative Head PT Antam Logam Mulia, Zet Logen mengungkapkan ada lima profesi yang mendominasi investasi emas batangan di Butik Emas PT Antam Makassar.

"Paling banyak itu pedagang, pengusaha, BUMN, PNS dan karyawan swasta," ungkap Zet Logen kepada Tribun Timur saat dikonformasi, Senin (12/3/2018).

Untuk kemasan Idul Fitri sudah habis atau sold out. Kemasan ini terdiri atas emas batangan 1 gram seharga Rp 731,000 per batang dan 2 gram seharga Rp 1,348,000 per batang.

Begitu juga dengan emas batangan 250 gram yang dibanderol Rp 151,513,000 per batang juga sold out, sama dengan emas batangan 500 gram seharga Rp 302,756,000.

Sementara untuk kemasan Imlek emas batangan 88 gram seharga Rp 58,148,000 per batang dan Rp 660,773 per gramnya masih tersedia atau ready.

Harga emas batangan pekan kedua Maret 2018 terbilang naik dibandingkan harga emas batangan pekan lalu, Senin (5/3/18).

Dimana pekan lalu harga emas batangan 0,5 gram hanya Rp 346 ribu per batang, pekan ini naik menjadi Rp 351,500 per barbangnya.

Untuk emas batangan 1 gram pekan lalu harganya Rp 645 per batang sedangkan pekan ini naik menjadi Rp 654 per batang.

Harga Emas Batang Senin (12/3/2018)

*0,5 gram, Rp 351,500 per batang

*1 gram, Rp 653,000 per batang

*2 gram, Rp 1,267,000 per batang

*3 gram, Rp 1,885,000

*5 gram, Rp 3,122,000

*10 gram, Rp 6,162,000

*25 gram, Rp 15,278,000

*50 gram, Rp 30,411,000

*100 gram, Rp 60,686,000

*250 gram, Rp 151,513,000

*500 gram, Rp 302,756,000