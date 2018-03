Bisa Bahasa Jerman dan Swiss, Berikut Alasan Letkol John Mandagi Jadi Driver Ojol Setelah Pensiun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kisah John Mandagi mendadak jadi bahan perbincangan di jagad media sosial di Makassar.

Kisahnya memilih jadi driver ojek online setelah purnatugas dari instansi tempatnya bekerja menarik perhatian tribun-timur.com.

Bukti bahwa dia adalah tipe petarung. John Mandagi enggan menghabiskan waktu luang tanpa produksi sama sekali.

Baca: Jenderal Gatot Nurmantyo Cuma Follow Fahira dan 3 Perempuan Ini. Penasaran Siapa Mereka?

Baca: Namanya Masuk Bursa Calon Presiden, Foto Masa Lalu Jenderal Gatot Viral Bukti Peduli Anak Buah

Baca: Google Doodle - 13 Fakta Sir William Henry Perkin, Pria Buat Kesalahan Tapi Dikenang Sejarah Manusia

Baca: Hasil Lengkap dan Klasemen Serie A - Gawat! Napoli Vs Inter Cuma Seri, Juventus Kian Menjauh?

Dia adalah purnawirawan tentara. Berikut sekelumit kisah hidupnya, semoga menginspirasi.

Old soldiers never die, they simply fade away.

Purnawirawan tentara tak pernah mati, mereka hanya memudar.