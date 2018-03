Kapolres Polman Minta Pelajar SMK YPP Wonomulyo Patuhi Rambu Lalu Lintas

Kapolres Polman, AKBP Muhammad Rifai mengunjungi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YPP Wonomulyo di Jl Gatot Subroto No 1 Wonomulyo, Polman, Selasa (6/3/2018).

TRIBUNSULBAR.COM, POLMAN - Disela-sela kesibukannya pengamanan pelaksanaan tahap kampanye Pilkada Polman 2018, Kapolres Polman AKBP Muhammad Rifai, menyempatkan waktu berkunjung ke sekolah-sekolah menengah yang berada di Kabupaten Polman, Sulawesi Barat, Selasa (6/3/2018).

Kunjungan tersebut sebagai bentuk tindak lanjut kegiatan Polda Sulbar, yakni Police Goes To School. Kali ini AKBP Muhammad Rifai mengunjungi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YPP Wonomulyo di Jl Gatot Subroto No 1 Wonomulyo.

Di dampingi Kapolsek Wonomulyo, Kompol Jufri Hamid, dan Kanit Dikyasa Sat Lantas Polres Polman Aiptu Rahman, ia menyampaikan arahan-arahan dihadapan sekitar 200 siswa SMK YPP.

"Apabila berkendara motor tidak lupa untuk memakai helm, selalu mematuhi rambu lalu lintas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama serta melengkapi surat-surat berkendara," katanya.

Bagi siswa yang belum memiliki SIM, lanjut perwira polisi berpangkat dua bunga itu, agar meminta orangtua untuk mengantar ke sekolah atau naik angkutan umum.

Ia juga mengajak para siswa untuk senantiasa berbakti kepada orangtua serta mengajak para siswa agar lebih bijak dalam penggunaan media sosia.(*)