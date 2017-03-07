KNPI Sulsel Versi Yasir Mahmud Undang SYL Hadiri Pelantikannya
Juga akan dihadiri Ketua DPR RI Setya Novanto, Menkum HAM Yasonna Laoly, dan Ketua Harian DPP Golkar HM Nurdin Halid.
Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Pelantikan pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulsel versi Yasir Mahmud digelar Minggu 26 Maret 2017.
Juru bicara pelantikan KNPI Sulsel versi Yasir Mahmud, Andi Indra Hardianti (23), menyatakan, pelantikan digelar di Hotel Grand Clarion, Jl AP Pettarani, Makassar.
Indra menambahkan, pelantikan ini juga akan dihadiri Ketua DPR RI Setya Novanto, Menkum HAM Yasonna Laoly, dan Ketua Harian DPP Golkar HM Nurdin Halid.
Akan hadir juga Sekjend DPP Golkar Idrus Marham, Ketua Umum KNPI Fahd El Fouz A Rafiq.
"Kita juga mengundang Gubernur Sulsel (Syahrul Yasin Limpo), OKP, Rektor se Makassar dan BEM se Sulsel. Pelantikannya malam," ujar Indra.
Adapun tema kegiatannya, lanjut Indra. "Kita Satu Kita Kuat". Ketua Panitia Pak Ilham Jaya Torada (Ketua Hanura Takalar) dan Taqwa Bahar (Ketua Poros Pemuda Indonesia Sulsel)," ungkap Indra.(*)