13 Mega Proyek di Sulsel Disajikan di South Sulawesi Investment Forum, Ada Stadion Mattoanging ?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sulsel masih menjadi sorotan investor dengan beragam sumber daya alam.

Dalam memudahkan proses investasi, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Asrul Sani menyampaikan dalam waktu dekat ini pihak pemprov sulsel bakal menggelar “South Sulawesi Investment Forum”.

Forum ini digagas Pemprov Sulsel bersama Bank Indonesia dengan tema “Reinforcing The Downstream Industry and Circular Economy”.

Tujuannya, Pemprov Sulsel ingin pengembangan ekonomi berkelanjutan di Sulsel terus berkembang dan merambah lintas sektor.

“Rencananya bersama bank Indonesia bakal melaksanakan, sulsel investment forum, dalam dalam waktu dekat ini” sebutnya saat di konfirmasi, Kamis (14/9/2023).

Informasi yang dihimpun, SSIF akan berlangsung pada Oktober 2023 mendatang

Terkini, Pemprov Sulsel sudah menggodok pemetaan seluruh peluang investasi di 24 Kab/kota se-sulsel.

Draf ini akan disajikan kepada para investor dalam Sulsel Investment Forum.

“Kita harus publish seluruh potensi investasi yang kita miliki,” katanya

Investasi berkelanjutan ini bisa menyentuh masyarakat daerah.

Diantaranya persoalan lapangan pekerjaan yang kembali akan terbuka lebih luas.

Beberapa potensi investasi yang bakal disajikan mulai dari Beef Cattle Cultivation di Bone dengan nilai Project Rp 36,37 milliar.

Bantaeng Industrial Area senilai Rp 183 Triliun, Integrated Fish Canning Industri in Fisheries and Marine Area bernilai Rp 1,051 T di Sinjai serta The Development of the minapolitan Selayar Area Rp 10,9 Miliar di Selayar.

Lalu ada Japparate Commersial and Touriem center senilai Rp 5,1 Triliun di Kota Makassar, South Coastal Toll road dengan nilai Project 13,2 Triliun dan Seaweed Farming Rp 33, 1 Milliar di Bone.