Segera Beli Tiketnya! Rossa Bakal Bawakan 25-30 Lagu di Makassar

Makassar, Tribun - Diva Indonesia Rossa akan kembali menggelar konser di Makassar. Bertajuk Another Journey The Beginning, konser ini akan digelar 28 Oktober 2023 mendatang di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar.

Dipaparkan manager Rossa Sugema Nagasakti saat ditemui di Makassar Selasa (15/9/2023), dalam konser perdana pascapandemi ini, Rossa akan tampil allout, menghadirkan sampai 30 lagu.

“Teh Oca (panggilan Rossa) akan membawakan sekitar 25-30 lagu. Lagu-lagu diambil dari semua albumnya sejak pertama kali tampil di tahun 2006 lalu,” ujar Gema, panggilan akrab Sugema.

Kehadiran Rossa di Makassar ini, menurut Gema, tak lain karena banyaknya permintaan.

“Kehadiran The Oca selalu disambut baik di Makassar. Bahkan di pesta pernikahan pun juga ramai sekali seperti konser. Karenanya kami membuat konser di sini. Kami target 5.500 pengunjung,” lanjutnya.

Tak hanya kota Makassar, tur konser Rossa juga akan menyambangi sejumlah kota lain untuk memberikan pertunjukkan musik terbaik.

Penampilan spesial, nantinya di Makassar Rossa akan berkolaborasi dengan Fadil Jaidi.

Fadil Muhammad Jaidi merupakan selebriti internet, aktor, pengusaha, dan penyanyi Indonesia keturunan Arab.

Selain di Makassar, akhir tahun 2023 ini Rossa juga akan tampil di Samarinda, Bandung, dan Kota Kinibalu, Sabah Malaysia.

Dipaparkan Gema, saat ini Rossa memiliki penggemar dari berbagai kalangan usia.

"Mulai dari 12-25 tahun hingga 25 tahun ke atas," ujarnya.

Tiket Another Journey The Beginning dijual dengan harga mulai Rp300 ribu hingga Rp1,9 juta di inspiretrix.com atau di Bunda Chimot 081340669907.(iku)