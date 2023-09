Semen Tonasa Raih Penghargaan International Quality and Productivity Convention 2023

TRIBUN-TIMUR.COM - Semen Tonasa kembali mendapatkan penghargaan internasional di bidang inovasi.

Dua tim inovasinya, yaitu QCP Eternals & QCP Go Beyond berhasil meraih Predikat Excellent atau predikat tertinggi, pada ajang International Quality & Productivity Convention (IQPC) 2023 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, 4-7 September 2023 lalu.

Dalam ajang bergengsi ini, QCP Eternals yang beranggotakan 5 orang personil, yaitu Muhammad Arif, Al Azhar, Hasan Basri, Rizal Tawani, dan Muhajir.

Tim ini mengangkat judul Optimizing the Performance of Gas Conditioning Tower (GCT) System at Kiln Tonasa unit 3 by Redesigning the Backflow System of GCT.

Inovasi ini mampu menjawab masalah kondisi cerobong yang mengeluarkan debu ketika Raw Mill stop.

Dengan inovasi ini, perusahaan tidak perlu melakukan investasi peralatan yang mahal untuk mengganti sistem GCT dari Single System GCT menjadi Dual System GCT.

Selain itu, inovasi ini juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan karena mampu mereduksi debu yang keluar dari cerobong secara signifikan.

Secara finansial, benefit yang diperoleh melalui inovasi ini adalah senilai Rp 711 juta serta memberikan kontribusi reduksi partikulat sebesar 1.298.647 KgCO2.

Sedangkan QCP Go Beyond yang juga beranggotakan 5 orang personil, yaitu Wibowo, Stevanus Bodro Wibowo, Andika Sarly Tandirura, Resti Setianingrum dan Fahrul Arifianto.

Tim ini berhasil menjawab tantangan penggunaan energi alternatif dengan inovasinya Increasing the Thermal Substitution Rate (TSR) of Alternative Fuels from 3.93 persen to 6 persen in Kiln Tonasa Unit IV for 6 Months.

Dengan penerapan inovasi ini, perusahaan mendapatkan benefit berupa peningkatan TSR (Thermal Substitution Rate) sebesar 6,32 persen , peningkatan kualitas Clinker, serta benefit fiansial sebesar Rp 4,16 Milyar.

Direktur Utama PT Semen Tonasa, Asruddin, sangat mengapresiasi pencapaian ini.

Ia menyebutkan, bahwa prestasi ini merupakan salah satu hasil dari internalisasi budaya inovasi di perusahaan yang secara rutin dilakukan selama bertahun-tahun. Ia menegaskan penghargaan ini merupakan bukti bahwa Semen Tonasa memiliki talent-talent yang inovatif dan kreatif.

"Terima kasih kepada para inovator, unit pengelola inovasi, serta seluruh karyawan Semen Tonasa maupun perusahaan afiliasi yang secara aktif berinovasi di unit kerjanya masing-masing," ucapnya dalam rilis yang diterima, Kamis (14/9/2023).