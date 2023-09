Beyondly Ajak Reseller Tumbuh Bersama Jalankan Trend Bisnis Jangka Panjang dan Menguntungkan

TRIBUN-TIMUR.COM - Beyondly, brand di bawah naungan PT Paranova Global Optima yang merupakan anak perusahaan ParagonCorp, menekankan pentingnya menjalankan bisnis yang sustainable atau bertahan lama. Harapannya, bisnis dapat terus bertumbuh sehingga bisa membagikan kebermanfaatan yang lebih besar untuk banyak orang.

Untuk mencapai hal tersebut, Beyondly pun memberikan beragam dukungan bagi para reseller, yaitu dengan mengadakan serangkaian event berupa bimbingan langsung dengan CEO NSEI (Nurhayati Subakat Entrepreneurship Institute, Part of ParagonCorp) Salman Subakat, motivasi bisnis oleh Business Motivator Shahnaz Haque, hingga perencanaan keuangan bisnis dengan Financial Planner Prita Ghozie.

Sebagai bisnis direct selling atau penjualan langsung, Beyondly mengusung nilai Terpercaya, Tumbuh Bersama, dan Mudah (TTM), agar para reseller dapat menjalankan bisnis health dan beauty terlaris tanpa perlu rasa ragu.

“Bisnis direct selling ini sangat cocok bagi yang sedang ingin belajar berbisnis karena tiga hal. Pertama minim modal karena reseller tidak perlu mengembangkan produk sendiri jadi langsung siap terjun ke dunia bisnis. Kedua, banyak sekali empowerment program sehingga reseller mengerti apa yang harus dilakukan agar bisnis mereka bertumbuh. Ketiga, bisnis direct selling yang baik dinaungi oleh perusahaan yang kredibel sehingga untuk branding nggak perlu repot, reseller tinggal jualan produk dan cari networkingnya,” ujar Prita Ghozie dalam acara Beyondly Seminar & Talk Show: Raih Mimpi & Financial Freedom dengan Bisnis Health & Beauty, beberapa hari lalu.



Menjalankan bisnis reseller dengan Beyondly patut diperhitungkan, sebab Beyondly berada di bawah naungan ParagonCorp yang sudah berpengalaman selama 38 tahun di bidang kosmetik dan kecantikan.

“Mengapa Beyondly? Karena Beyondly dari perusahaan terpercaya sehingga bisa jadi kesempatan buat banyak orang untuk menambah penghasilan dan menjadi bermanfaat,” ujar Prita Ghozie.

Rahasia Bisnis Jangka Panjang

Pada acara terpisah, Salman Subakat mengungkapkan kepada para reseller Beyondly rahasia agar bisnis dapat berjalan jangka panjang. Menurut beliau, saat menjalankan bisnis, penting untuk tidak hanya memikirkan keuntungan bisnis itu sendiri, namun bagaimana bisnis dapat memberi kebermanfaatan yang lebih luas untuk masyarakat.

Ia pun menekankan satu hal penting yang menjadi rahasia bisnis awet dan dapat memberikan manfaat seluas-luasnya, yaitu mencintai produk yang dijual. “Penting untuk mencintai produk kita, sehingga kita dapat menjadi ambassador dari produk yang kita jual. Beyondly ini brand yang inovatif sehingga menghasilkan produk yang inovatif.

Maka kita harus berperan untuk menjadi ambassador untuk mengenalkan produk yang inovatif kepada masyarakat,” ujar beliau pada acara Beyondly Brand Partner Intimate Gathering, Minggu (27/8/2023).

Beyondly hadir dengan beragam produk yang mendukung healthy inside, healthy outside, dan healthy in mind. Pertama, Beyondly Fitclair Collagen Drink untuk mendukung healthy inside. Lalu, Beyondly Collagen Skincare untuk mendukung healthy outside, dan Beyondly Essential Oil untuk mendukung healthy in mind. Ia pun menegaskan, untuk menjalankan bisnis yang sustainable, harus bisa menghargai proses. Pasalnya, akan ada banyak tantangan yang tidak terduga.

“Teruslah bergerak, teruslah berupaya, karena dalam setiap langkah yang kita ambil, kita mendekati kesuksesan yang kita impikan,” ujar Salman Subakat. Salman juga menjelaskan, jika menanamkan kebermanfaatan sebagai tujuan berbisnis maka keinginan untuk terus tumbuh dan sukses akan selalu ada. “Bukan mengejar tumbuh dulu baru bermanfaat, tapi karena kita ingin bermanfaat maka kita harus bertumbuh,” jelas Salman.

Adapun Motivator Business Shahnaz Haque mengatakan, bisnis yang dapat bertahan lama dan sukses, tak hanya memberikan keuntungan bagi pelaku bisnisnya saja, namun juga dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Bahkan jika memungkinkan, dapat membantu mewujudkan mimpi mereka.

“Kalau sudah ketemu hal ini, maka menjalankan bisnis sepenuh hati. Karena bisnis ini bukan hanya mulus aja, pasti ada tantangannya, jangan takut sama kegagalan,” ujar Shahnaz.

Beyondly membuka peluang usaha bagi siapapun yang ingin tumbuh bersama dan #SuksesBersamaBeyondly. Berbisnis dengan Beyondly mudah karena akan mendapatkan bimbingan dari para expert. Selain itu, berbisnis Beyondly juga aman karena dipayungi oleh perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia yang sudah berpengalaman selama 38 tahun di Industri kecantikan.

Selain dari keuntungan usaha, reseller Beyondly juga berkesempatan untuk memenangkan beragam reward mulai dari logam mulia, umroh, jalan-jalan ke luar negeri (Jepang, Korea, Thailand, dan negara lain), serta mobil senilai ratusan juta rupiah. Informasi kereselleran Beyondly bisa didapatkan melalui akun media sosial TikTok dan Instagram @beyondlyofficial.