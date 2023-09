Banjir Diskon Hingga 80 Persen Merk Ternama Kosmetik, Hanya di Makassar X Beauty 2023 di TSM

Makassar, Tribun - Event kecantikan Makassar X Beauty 2023 resmi dibuka Jumat (1/9). Bertema Beauty Recharged: Sustainability, Kindness, and Self-Love, event ini digelar di Trans Studio Mal, Makassar, selama tiga hari sampai dengan Minggu (3/9).

Makassar X Beauty 2023 menghadirkan lebih dari 100 brand kecantikan. Mulai dari Wardah, MS Glow, Y.O.U, Naavagreen, Natasha, hingga Esqa.Event ini adalah event pertama FD X Beauty di Pulau Sulawesi.

Event dibuka Kepala Dinas Pariwisata M Roem, yang hadir bersama CEO Female Daily Network, Hanifa Ambadar.

“Mengadakan event kecantikan di Makassar adalah salah satu rencana yang sudah lama Female Daily ingin wujudkan, karena kami ingin sekali bertemu para beauty enthusiasts yang ada di Pulau Sulawesi ini,” ujar Hanifa.

“Selain menyediakan wadah untuk belanja produk-produk favorit, kami juga ingin menyebarkan pesan akan pentingnya untuk bisa memberikan cinta tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain dan yang ada di sekitar kita,” pungkasnya,

Female Daily X Beauty merupakan signature event dari Female Daily yang sudah diselenggarakan dari 2017. Setelah Makassar, nantinya juga akan diselenggarakan di Medan, Bandung dan ditutup dengan Jakarta X Beauty yang kedua di bulan Desember 2023.

Berdasarkan pantauan Tribun Timur, sejak hari pertama event ini sudah dipadati pengunjung. Para penjaga booth juga tak kalah menarik perhatian dengan berbagai promo dan flash sale.

Saat Flash Sale di The Body Shop, misalnya, ada diskon hingga 80 persen pukul 12.00 wita. Pukul 13.00 wita di Esqa ada promo buy one get one. Di counter Y.O.U ada Flash Sale diskon 50 persen.

Sementara untuk promo setiap hari ada beli tiga lipcream hanya Rp60 ribu di Pinkfkash. Lalu diskon hingga 50 persen serta cashblack di MS Glow. di Tak hanya menghadirkan berbagai merk kosmetik ternama, event ini juga memberikan pengalaman seru bagi semua yang terlibat.

Pengunjung bisa bertemu dan berinteraksi langsung dengan banyak figur publik, influencers, dan para pelaku industri di bidang kecantikan. Tidak hanya itu, akan ada aktivitas-aktivitas menarik yang bisa diikuti pengunjung untuk memberikan pengalaman yang lebih dari sekedar belanja.

Sederet acara seru dan promo menarik dari para brand kecantikan bisa diikuti oleh para beauty enthusiasts.

Selain berbelanja produk-produk terkini, pengunjung juga bisa terlibat dalam berbagai aktivitas.

Salah satunya dalam rangka mendukung gerakan peduli lingkungan, pengunjung dapat membawa kemasan produk kecantikan bekas pakai ke #FDSustainabeauty Booth.