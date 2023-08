Tur Album di Makassar, Isyana Sarasvati Buat Penonton ‘Merinding’

Penyanyi Isyana Sarasvati tampil memukau dalam tur konser bertajuk ISYANA: The 4th Album Showcase Live on Tour di Aula Politeknik Pariwisata Makassar (Poltekpar), Jl Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Rabu (30/8/2023) malam. Isyana membawakan lagu-lagu terbarunya dan sukses membuat penonton ‘merinding’.

Konser ini digelar di Aula Politeknik Pariwisata Makassar (Poltekpar), Jl Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Rabu (30/8/2023) malam.

ISYANA: The 4th Album Showcase Live on Tour menampilkan penampilan yang spesial.

Isyana Sarasvati membawakan semua lagu dari album ISYANA secara langsung.

Namun, ada juga beberapa lagu yang dibawakan dari album sebelumnya.

Beberapa lagu yang dibawakan seperti Lexicon, Mindblowing, Mad, Home, Ragu Semesta, Untuk Hati yang Terluka, Tetap Dalam Jiwa.

Kemudian Intro: If I Can Turn Back Time, Under God’s Plan, My Mystery, Il Sogno, Unlock The Key.

ISYANA: The 4th Album Showcase Live on Tour menyajikan treatment pertunjukkan dengan standar tinggi.

Permainan tata cahaya dan visual pada latar panggung menjadi daya tarik tersendiri.

Isyana mengaku konser kali ini berbeda dengan konser-konser yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Pasalnya, lagu-lagu yang dibawakan lebih kepada album terbarunya.

“Ini spesial karena yang dibawakan album Isyana, kita bebaskan diri di atas panggung,” kata Isyana.

Penyanyi kelahiran Bandung, 2 Mei 1993 ini juga mengaku senang bisa tampil di Kota Daeng, sebutan Kota Makassar.

“Makassar paling energik dibandingkan dengan konser kota-kota lainnya,” puji Isyana.