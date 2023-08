BREAKING NEWS: Sederet Tamu VIP Hadir di F8, Sandi Uno, Bima Arya, dan Konsulat Jenderal Luar Negeri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gelaran pembukaan Makassar International Eight Festival and Forum (F8) menyisakan kenangan bagi seluruh penontonnya.

Pertunjukan dahsyat dipertontonkan dalam pembukaan yang berlangsung di Anjungan Pantai Losari, Jl Penghibur, Rabu (23/8/2023) malam.

Bukan hanya pengunjung, tamu VIP juga sangat dimanjakan dengan suguhan menarik ala Pemkot Makassar dan PT Festival Delapan Indonesia.

Meraka diajak berkeliling Laut Losari menggunakan kapal pinisi, kemudian santap makan malam di Sunset Cove Center Poin of Indonesia (CPI).

Mereka para tamu VIP yang hadir antara lain Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kemendagri.

Sayangnya Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman tak sempat hadir dalam acara ini, ia hanya diwakili oleh PJ Sekda Sulsel Andi Muhammad Arsjad

Hadir juga jajaran dan perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel dan Makassar, kemudian Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Arafah.

Untuk tamu mancanegara, hadir Kepala Kantor Konsuler Jepang di Makassar, Mr. Ohashi Koichi, Konsulat Jenderal Australia, Mr. Todd Dias, Perwakilan Kedutaan Prancis, Ms. Gwenaelle Amoussa.

Perwakilan Ambassador Of The United States Of America , Mr. John Mcdaniel and Tim, Head Of Ipoh City Delegete Malaysia, Mr. Arif Bin Mohd Zainuddin.

Konsulat Kehormatan Jerman, Mr. Oswald Sirapandji, General Manager Pt. Garuda Indonesia Tbk Makassar, Bapak I Wayan Gilang Subawa.

Dua wali kota turut hadir dalam pembukaan ini, antara lain Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wali Kota Ternate Tauhid Soleman.

Tak ketinggalan, Ketua DPRD Makassar dan beberapa jajaran legislator DPRD Makassar menjadi bagian dari tamu VIP.

Diketahui, pembukaan F8 diwarnai dengan semangat Kemerdekaan HUT RI.

Hal ini ditunjukkan dengan warna yang mendominasi yakni merah dan putih, dari seluruh tamu undangan maupun pengisi acara.