Kurs Dollar ke Rupiah Menguat di Level Rp15.190

TRIBUN-TIMUR.COM - Kurs dolar terhadap rupiah menguat menjadi Rp15.190 dalam perdagangan pasar spot pada Rabu (9/8/2023).

Artinya, Kurs Dollar ke rupiah mengalami penguatan sebesar 0,18 persen dibandingkan Selasa (8/8/2023) yakni Rp15.218.

Selanjutnya, kurs tengah Bank Indonesia (BI) juga menguat 0,15 persen menjadi Rp15.206 dibandingkan Selasa (8/8/2023) yakni Rp15.229)

Penting bagi nasabah yang hendak menukar valuta asing (valas) dolar Amerika Serikat untuk mengikuti referensi kurs dari perbankan.

Pada Kamis, 10 Agustus 2023, situs resmi BCA menampilkan beberapa kurs dolar terhadap rupiah, baik di TT counter, e-rate, maupun bank notes.

Perhatikanlah tingkat kurs dolar terhadap rupiah berikut diambil dari laman BCA (Diperbarui pada pukul 09.15 WIB per 10 Agustus 2023)

Kurs dollar rupiah e-rate:

Kurs beli Rp15.200 per dollar AS

Kurs jual Rp15.220 per dollar AS

Kurs dollar rupiah TT counter:

Kurs beli Rp15.040 per dollar AS

Kurs jual Rp15.340 per dollar AS

Kurs dollar rupiah bank notes:

Kurs beli Rp15.040 per dollar AS

Kurs jual Rp15.340 per dollar AS



Tips Investasi saat rupiah melemah

Berikut beberapa tips investasi saat rupiah mengalami pelemahan:

1. Diversifikasi Portofolio

Sebisa mungkin, sebarkan investasi Anda ke berbagai aset, seperti saham, obligasi, emas, atau properti.