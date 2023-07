Profil Victor Dethan Winger PSM Makassar Idola Baru Maczgirl, Masih 19 Tahun Layak Berseragam Timnas

Official PSM Makassar

Kemenangan PSM Makassar lawan Persib Bandung di pekan 4 Liga 1 2023/2024 tak lepas dari peran Victor Dethan.

Victor Dethan yang masih berusia 19 tahun ini mencetak 1 gol dan assist ke gawang Persib yang membawa PSM Makassar menang 4-2.

Gol ke gawang Persib ini merupakan gol perdana Victor Dethan di karier profesional sepakbolanya.

Tak hanya itu, bermain sejak menit awal Victor Dethan yang berposisi sebagai penyerang sayap tampil impresif.

Alhasil Victor Dethan pun didapuk sebagai man of the match di laga PSM vs Persib.

Selain itu Victor Dethan juga masuk best starting pekan 4 Liga 1 2023/2024.

Dan berikut profil Victor Dethan wonderkid PSM Makassar.

Victor Jonson Benjamin Dethan nama lengkap dari Victor Dethan yang bermain sebagai penyerang sayap di PSM Makassar

Victor Dethan merupakan pemain keturunan berdarah Indonesia-Kanada.

Lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 11 Juli 2004. Victor adalah produk asli binaan sepak bola Akademi PSM.

Victor bermain bola sejak di bangku sekolah dasar (SD), usianya baru 7 tahun.

Karirnya di mulai dari futsal.

Ketika duduk di bangku kelas 4 SD atau berusia 9 tahun, ia mengikuti turnamen futsal tingkat SD.