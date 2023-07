Kronologi Binaragawan Bali Justyn Vicky Meninggal Usai Gagal Angkat Barbel 210 Kg, Leher Patah

TRIBUN-TIMUR.COM - Justyn Vicky, seorang binaragawan dan influencer kebugaran asal Indonesia, mengalami insiden fatal ketika berlatih di gym The Paradise Bali, Sanur, Bali, Sabtu (15/7/2023) lalu.

Ia meninggal meregang nyawa akibat patah leher saat mencoba mengangkat barbel berat 210 kilogram.

Meskipun dalam latihan tersebut didampingi oleh seorang pengawas, Justyn Vicky tidak berhasil mengatasi beban tersebut.

Berdasarkan video yang beredar viral, tampak Justyn Vicky berusaha mengangkat barbel dengan posisi barbel diletakkan di bagian punggung atau bawah lehernya, dan pengawas berdiri di belakangnya.

Namun, ketika mencoba berdiri setelah duduk, dia tidak mampu menahan beratnya beban barbel, menyebabkan dia terjatuh ke belakang dan besi barbel menekuk bagian belakang lehernya.

Dengan upaya sekuat tenaga, Justyn Vicky berusaha mendorong barbel agar terlepas dari lehernya.

Setelah kejadian tersebut, Justyn Vicky langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi darurat, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan.

The Paradise Bali melalui akunnya di Instagram @the.paradisebali memberikan penghormatan kepada Justin Vicky.

"In Loving Memory

Today, we gather to celebrate the incredible life of our beloved personal trainer and friend, Justyn.

It is with heavy hearts that we share the news of his passing, and yet, our spirits are lifted by the profound impact he had on each and every one of us.

Justyn was more than just a fitness expert; he was a beacon of inspiration, motivation, and unwavering support.

His infectious energy and genuine passion for helping others transform their lives touched us deeply.

Through countless workouts, words of encouragement, and compassionate guidance, he became an irreplaceable part of our fitness journeys and our gym family.