Kisah Nurjan Imran, Jamaah Haji Gorontalo Utara Meninggal Dunia di Arab Saudi Jelang Lepas Landas

TRIBUNTIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 46 jamaah haji Embarkasi Makassar meninggal dunia hingga hari ini.

Dari data yang diperoleh, 46 jamaah yang meninggal dunia terdiri atas 27 laki-laki dan 19 perempuan.

45 orang diantaranya meninggal dunia di Arab Saudi, sementara satu lainnya saat perjalanan pulang.

Jamaah yang meninggal didominasi lansia, 91-100 tahun 6 orang, 81-90 tahun 4 orang, 71-80 tahun sebanyak 15 orang, 61-70 tahun sebanyak 14 orang dan 51-60 tahun 7 orang.

Terbaru, salah seorang jamaah asal Gorontalo Utara, Nurjan Imran (66) menghembuskan nafas terakhir di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Bandar Udara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz Madinah.

Nurjan meninggal dunia jelang take off pukul 06.36 Waktu Arab Saudi (WAS).

Kabar meninggalnya jamaah haji asal Provinsi Gorontalo Kabupaten Gorontalo Utara ini disampaikan Bahar Kaboke Bagian Data Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) embarkasi – debarkasi Makassar melalui pesan WhatsApp.

"‘Jelang take off, jamaah haji asal Gorontalo atas nama Nurjan Imran wafat di KKHI Bandara Madinah,” tulis Bahar menginformasikan.

Diketahui, Nurjan Imran bersama 387 jamaah haji asal Gorontalo yang tergabung dalam kloter 26 akan diterbangkan ke Makassar dengan pesawat Garuda Indonesia Airways GIA1226 hari ini.

Kloter 26 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Senin 24 Juli 2023 pukul 01.15 WITA dini hari.

Wafatnya Nurjan menambah daftar jamaah haji kloter 26 asal Prov Gorontalo yang meninggal di tanah suci menjadi 3 orang.

Sebelumnya Ismail Usman Suleman (67) meninggal pada tanggal 01/07/2023 dan Rostin Tani Mato (69) pada tanggal 6/7/2023.

Dari data awal yang dirilis Bagian Data PPIH embarkasi – debarkasi Makassar, pesawat GIA1226 yang mengangkut kloter 26 dari Madinah ke Makassar ini berpenumpang 388 jamaah haji, termasuk 5 petugas kloter.

1 jamaah dari kloter ini mutasi keluar ke kloter 9.

Sebagaimana biasanya, seluruh jamaah haji asal Prov, Gorontalo setibanya di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, hanya transit beberapa jam di ruang tunggu bandara untuk selanjutnya diterbangkan langsung ke Bandara Djalaludin Tantu Gorontalo tanpa harus ke Asrama Haji Makassar terlebih dahulu. (*)