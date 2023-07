Sosialisasi Kompensasi ROW Berhasil, Masyarakat Tawaeli Dukung PLN Bangun SUTT 150kV Tawaeli–Talise

TRIBUN-TIMUR.COM - PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tengah (UPP Sulteng) terus mempercepat pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150kV Taweli – Talise.

Saat ini, proyek tersebut telah memasuki tahap Sosialisasi Kompensasi Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman pada jalur Right Of Way (ROW).

Sosialisasi dilakukan secara bertahap di setiap kelurahan yang dilalui jalur transmisi dan dihadiri oleh masyarakat selaku pemilik lahan.

Ali Jumali, salah satu pemilik lahan di Kelurahan Lembara, Kecamatan Taweli, Kota Palu, menyatakan dukungannya terhadap pembangunan SUTT ini.

Ia menghadiri undangan dari PLN terkait sosialisasi kompensasi tanah, bangunan, dan/atau tanaman jalur ROW 150kV Taweli – Talise.

Ali menyampaikan bahwa masyarakat Kelurahan Lembara mendukung pembangunan ini karena SUTT merupakan fasilitas umum yang akan meningkatkan kelistrikan di Kota Palu.

Penyampaian materi sosialisasi kompensasi oleh PLN dan Pemerintah kecamatan tawaeli di kantor kelurahan Lembara.

Muhammad Afandi Yotolembah, Camat Taweli, juga mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh PLN dalam mengundang masyarakat dan perangkat pemerintahan untuk mensosialisasikan program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Ia menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat kecamatan Taweli selalu mendukung PLN dalam menyukseskan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan ini, karena pembangunan ini untuk kepentingan bersama.

Effendi Kurnianto, Manager PLN UPP Sulteng, mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder, terutama masyarakat, atas dukungan dan bantuannya dalam pembangunan SUTT 150kV Taweli – Talise.

Pembangunan SUTT ini memiliki panjang 42,74 kilometer dengan jumlah tower sebanyak 68 tower, dan direncanakan selesai pada tahun 2023.

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kelistrikan di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, serta menunjang kebutuhan listrik di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu di masa depan.(adv\reskyamaliah).