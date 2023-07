Profil Arda Guler : 5 hal yang Harus Diketahui Fans Real Madrid tentang Sosok Penerus Mesut Ozil

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut profil Arda Guler bintang muda Real Madrid penerus Mesut Ozil.

Usianya mungkin baru 18 tahun, tapi Arda Guler adalah salah satu pemain paling laris di bursa transfer musim panas 2023.

Meskipun beberapa klub tertarik dengan pemain Timnas Turki itu, namun Real Madrid memenangkan perlombaan untuk mendapatkan tanda tangan Arda Guler.

Arda Guler akan menjadi bagian dari skuad tim utama Los Blancos 2023/24.

Dilansir dari Tribal Football, Selasa (11/7/2023), bergabung dengan Real Madrid dari klub Turki Fenerbahçe, di mana playmaker kaki kiri ini adalah salah satu pemain terpenting di klub musim lalu.

Lantara n Arda Guler memuncaki grafik statistik untuk assist per 90 menit, umpan kunci per 90 menit, dribel sukses per 90 menit dan lebih. Pada musim 2022/23.

Penampilan Arda Guler membantu tim Istanbul mengangkat Piala Turki, dengan remaja tersebut bahkan dinobatkan sebagai man of the match final.

Jelas bahwa Arda Guler memiliki potensi untuk menjadi talenta generasi, berkat gerak kakinya yang halus, passing yang tajam, dan kecerdasan yang melampaui usianya.

Mampu bermain sebagai gelandang serang tengah atau sebagai pemain sayap, biasanya di sayap kanan, Carlo Ancelotti akan menyukai keserbagunaan Arda Guler dan pemain muda ini bisa mendapatkan banyak menit bermain di sayap kanan dalam formasi 4-3-3 Real Madrid, terutama di lini tengah.

Untuk lebih mengenal rekrutan baru Real Madrid , inilah lima hal yang mungkin belum Anda ketahui tentang Arda Güler.

Arda Guler berasal dari Ankara, ibu kota Turki

Arda Guler tumbuh mengembangkan keterampilan sepak bolanya di ibu kota Turki, yaitu Ankara, dan di kota terbesar negara itu, yaitu Istanbul.

Pada usia sembilan tahun, ia mulai bermain di akademi klub lokal Ankara Gençlerbirliği dan dengan cepat menarik perhatian para pengintai klub Istanbul.

Pada tahun 2019, tepat sebelum ulang tahunnya yang ke-14, dia pindah ke Fenerbahçe. Di sana, dia sangat terkesan dengan tim U19.