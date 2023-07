80 Brand Kuliner Hingga Fashion Hadir di Magical Market PiPo, Ada Penampilan Badut, Sulap, dan Artis

Makassar, Tribun - Pameran Magical Market kembali berlangsung di Mal Phinisi Point, Makassar. Event yang digelar event organizer Mr Green Production ini berlangsung selama lima hari, Rabu-Minggu (5-9/7/2023).

Kepada wartawan dalam pembukaan event ini Rabu (5/7) founder Mr Green Production Rosmini Hamid mengatakan Magical Market ini adalah yang kedua kalinya digelar.

“Kali ini kami menghadirkan 55 booth yang terdiri dari 45 booth kuliner dan 10 booth fashion, automotif, dan kecantikan. Total brand ada 80, karena beberapa brand kolaborasi,” ujar Mimi, panggilan akrab Rosmini.

Brand yang hadir pun adalah brand ternama. Untuk kuliner, misalnya, ada Seisapi Kana, Auce Kongkow dan Yotta, yang merupakan brand yang jarang mengikuti pameran.

Sementara untuk kecantikan ada Star Inc dan Benings Clinic. Uniknya, di booth Star Inc pengunjung bisa berfoto menggunakan busana khas Korea, hanbook secara gratis.

Ada juga tenant otomotif Yamaha, ikut ambil bagian dan memberipromo khusus.

“Berbahai kegiatan kami hadirkan di panggung utama, untuk pengunjung. Misalnya setiap sore pukul 17.00 wita akan ada penampilan sulap dan badut untuk anak. Dan malam hari setelah magrib ada pertunjukan musik,” ujar Mimi.

gratis foto pakai hanbok di stand starvinc di Magical Market Mal PiPo

Pertunjukan musik tersebut akan dimeriahkan artis Rizcky de Keizer, Yuka Kamada, Izmi Amaliah dan masih banyak lagi.

Selama dua hari pembukaan juga, pihaknya bekerjasama dengan Kwarda Pramuka, menggelar berbagai kegiatan pramuka. Dihadiri pramuka dari Makassar, Maros, Gowa, Takalar, dan diikuti sekitar 780 peserta.

“Target pengunjung 4.000 sampai 5.000 perhari,” paparnya.(rud)

