Pemkot Makassar Fasilitasi Pemkab se-Sulawesi Bertemu Investor Asing Saat Rakernas Apeksi XIV

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan rapat kerja nasional (rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XIV.

Pertemuan antara wali kota seluruh Indonesia ini berlangsung 10-14 Juli mendatang.

Salah satu rangkaian acaranya ialah Makassar Investment Forum (MIF).

Lewat MIF, Pemkot Makassar akan memfasilitasi dan memberi kesempatan kepada seluruh pemerintah daerah menjajaki kerja sama dengan investor asing.

Rencananya, MIF berlangsung di Hotel Claro, Jl AP Pettarani, pada 14 Juli 2023.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Makassar Andi Zulkifli Nanda mengatakan, dalam momentum tersebut Pemkot membuka ruang kepada seluruh kabupaten di Sulawesi untuk melakukan business matching dengan investor asing.

Hingga sekarang ini, sudah ada enam negara dari delapan yang diundang dan siap ikut berpartisipasi di MIF 2023.

Negara-negara tersebut antara lain Australia, Jepang, Jerman, Belanda, Taiwan, dan Korea Selatan.

"Jadi semua peserta APEKSI kita undang, ditambah dengan kabupaten se-Sulawesi," kata Andi Zulkifli Nanda.

Kemudian untuk pemkab dan pemkot yang akan datang masih dalam tahap rekapitulasi

Pemprov Sulsel melalui Dinas PM-PTSP Sulsel juga telah memberikan dukungan dengan meminta seluruh Dinas PM-PTSP di Sulsel untuk ikut berpartisipasi pada MIF 2023 di Kota Makassar.

"Undangan sementara kita sebar, kita juga sudah dapat dukungan dari pemerintah provinsi. Jadi kalau ada daerah yang mau ketemu dengan investor kami siapkan tempat dalam kegiatan Business Matching atau one on one meeting," jelasnya.

Untuk itu, Andi Zulkifli Nanda mengingatkan kepada seluruh kabupaten/kota yang ingin melakukan one on one meeting dengan investor agar menyiapkan data lengkap perihal proyek atau program yang akan dipresentasikan.

"Seperti Makassar itu kita akan menawarkan proyek Japparate ke investor asing. Harapan kita melalui MIF ini investasi di Sulawesi khususnya di Sulsel dan Makassar semakin menggeliat," harap Andi Zulkifli Nanda.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengajak pemerintah daerah se-Indonesia khususnya di Sulawesi untuk mengambil peluang memperkenalkan berbagai potensi investasi yang bisa dikerjasamakan.

“Kita juga berikan kesempatan kepada kabupaten se-Sulawesi menjajaki peluang kerja sama dengan investor asing. Ini waktunya untuk memperkenalkan potensi daerahnya masing-masing," katanya.

Sebagai tuan rumah, Rakernas APEKSI XVI di Kota Makassar pada 10-14 Juli dirangkaikan dengan beberapa kegiatan. Seperti, Youth City Changers (YCC), MIF.

Indonesia City Expo, Gala Dinner, City Tour and Kuliner, Ladies Program, Karnaval dan Pawai Budaya, dan Afternoon Tea di atas Kapal Pinisi. (*)