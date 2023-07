4.402 Jamaah Haji Reguler Tinggalkan Tanah Suci Menuju Tanah Air

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKKAH - Sebanyak 4.402 jamaah haji Indonesia, Selasa (4/7/2023) pagi ini, sudah meninggalkan Tanah Suci, Makkah menuju Tanah Air.

Mereka meninggalkan Makkah bertepatan 16 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, atau delapan hari setelah puncak haji, wuquf di Arafah, Selasa (27/6/2023) lalu.

Merujuk data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag, ke-4.402 jamaah haji itu berasal dari 11 kelompok terbang (kloter).

Dengan kepulangan 4.402 jamaah dari 11 kloter ini, berarti masih tersisa

204.946 jamaah haji dalam 504 kloter di Makkah. Mereka mulai diberangkatkan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz (KAA) Jeddah, sejak pukul 00.05 WAS hingga pukul 07.00 WAS.

Sebanyak 358 jamaah asal debarkasi Batam, (BTH 01), tercatat sebagai jamaah yang pertama menginjakkan kaki di Tanah Air.

Pukul 07.00 WIB, pagi tadi, mereka susah dikabarkan mendarat di Bandara Hang Nadim, Nongsa, Batam, Kepulauan Riau.

Dari 11 kelompok terbang, di hari pertama pemulangan, debarkasi (SUB) Surabaya, Jawa Timur, terbanyak diterbangkan ke Tanah Air; SUB; 3 dari 92 kloter, lalu menyusul jamaah dari Pondok Gede Jakarta (JKG) JKG; 3/65.

Menyusul jamaah dari Bekasi Jawa Barat, JKS:2/74, Solo Jawa Tengah (SOC;1/99), Batam (BTH:1/33), Aceh (BTJ;1/12,) dan Medan KNO;1/24.

Ada tujuh bandara debarkasi yang masih menunggu kepulangan jamaah; masing-masing; Padang (PDG), Palembang (PLM), Balikpapan (BPN), Banjarmasin (BDJ, Ujungpandang (UPG), Lombok (LOP,) dan Kertajati (KJT).

Fase pemulangan jamaah haji Indonesia yang diberangkatkan pada gelombang pertama, dimulai Selasa, 4 Juli 2023 dini hari tadi.

Ada delapan kloter yang akan diberangkatkan dari Makkah menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah hingga tengah malam yaitu:

1) Kloter 1 Embarkasi Batam (BTH 01), berangkat dari Makkah 16.05 WAS (Waktu Arab Saudi), terbang 4 Juli 2023 pukul 00:05 WAS;

2) Kloter 4 Embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG 04), berangkat dari Makkah 16.10 WAS, terbang 4 Juli 2023, pukul 00:10 WAS;

3) Kloter 1 Embarkasi Surabaya (SUB 01), berangkat dari Makkah 16.10 WAS, terbang 4 Juli 2023 pukul 00:10 WAS;