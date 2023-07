Rekam Jejak Nuryadi Kadir, Dosen Luar Biasa UIN Alauddin Makassar Jadi Komisioner KPU Bone

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE - Nuryadi Kadir, pria kelahiran Bone, 11 Maret 1984 ini berhasil duduk di kursi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone periode 2023-2028.

Akademisi ini mengemban amanah sebagai komisioner KPU Bone.

Ia mengajar sebagai dosen luar biasa di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Suami dari Muthiah Ahmad ini juga mengajar di Prodi PMI Kessos Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar 2013-2023.

Nuryadi juga pernah jadi tenaga Pengajar di Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia Timur (UIT) tahun 2013-2015.

Dirinya juga aktif menjadi pengajar atau tutor di Prodi Sosiologi FISIP Universitas Terbuka 2020-2023.

Selama menjadi dosen, Nuryadi Kadir juga aktif melakukan riset.

Misalnya saja menjadi peneliti La Teariduni Institute 2008-2022.

Riset dan Pemberdayaan ISEE (Institute Sosial Education Education and Empowerment), tahun 2006-2009.

Pengalaman menjadi fasilitator Workshop Develop the Syllabus For the Curriculum Of Child Protection dan Welfare UIN-UNICEF Cooperation Program 2017 juga pernah dirasakan.

Termasuk fasilitator Pamsimas Makassar tahun 2015-2016 dan Sekretaris Lembaga Kebijakan I-Rate tahun 2013-2018.

Pengalaman kerja lainnya yang cukup mumpuni sebagai tenaga ahli DPR RI tahun 2019-2023.

Ayah satu anak ini juga memiliki sejumlah pengalaman di kepemiluan.

Seperti halnya pemantau Pemilu diselenggarakan oleh Forum Rektor Indonesia pada 5 April 2004.

