Resmi Meluncur di Makassar, Daihatsu New Terios Hadirkan Pengalaman Ala Petualang

Regional Head Indonesia Bagian Timur PT Astra International Tbk Tulus Pambudi (kiri) usai membuka tudung Daihatsu New Terios ADS di Pantai Akkarena Makassar, Jumat (23/6). Hadir juga Kepala Cabang Astra Daihatsu Makassar Urip Sumoharjo Andrianto Saudin (kanan).

Makassar, Tribun - Penyegaran Daihatsu New Terios resmi hadir di Makassar Jumat (23/6) . Peluncuran di Makassar ini digelar di Pantai Akkarena Makassar. Secara nasional Daihatsu telah meluncurkan tipe ini 8 Juni 2023 lalu di Ancol, Jakarta,

Peluncuran SUV (Sport Utility Vehicle) ini di Makassar ditandai dengan pelepasan tudung oleh Regional Head Indonesia Bagian Timur PT Astra International Tbk Tulus Pambudi bersama Kepala Cabang Astra Daihatsu Makassar Urip Sumoharjo Andrianto Saudin.

Dipaparkan Tulus, hadirnya New Terios dengan tema Reflaction of You ini didasari bahwa kini Terios selain menjadi mobil petualang seperti imagenya yang melekat, namun juga banyak diminati oleh warga perkotaan.

“Image itu kita pertahankan. Dengan beragam fitur baru terkini, New Terios dapat menjadi mobil SUV pilihan yang cocok bagi mereka yang aktif dan berkarakter,” ujar Tulus dalam konfrensi pers yang digelar di lokasi.

“Yakni yang ingin lebih mengaktualisasikan dirinya sekaligus memberikan pengalaman berkendara seru serasa berpetualang” tambahnya.

New Terios tersedia dalam beberapa varian, mulai dari varian X, R, dan R Custom. Tersedia dalam varian aksesoris ADS yang dapat dipilih, dengan tujuh pilihan, di antaranya dua warna baru yakni Silver Metallic dan Greenish Gun Metal.

Kepala Cabang Astra Daihatsu Maros bapak Lesly Allen Siahaya dalam konfrensi pers menjelaskan salah satu kelebihanSUV berkapasitas 7 penumpang ini hadir dengan penyegaran pada sisi Eksterior, Interior, serta Fitur Keamanan dan Keselamatan

“Pada sisi eksterior, New Terios hadir dengan desain baru yang lebih meliputi bumper, grille,

smoke headlamp, dan iluminating lamp,” ujarnya. New Terios juga dibekali dengan Alloy Wheel atau roda berdiameter mulai dari 16-17 inch tergantung varian.

Kemudian interior New Terios hadirkan suasana kabin baru yang elegan. “Ada AC yang sudah digital, musik terkoneksi dengan Android maupun Apple, hingga jok kursi kombinasi kulit,” paparnya.

Untuk fitur keamanan dan keselamatan, New Terios juga memberikan perlindungan lebih,

dilengkapi dengan 6 SRS Airbag pada sisi bagian depan dan samping yang dapat melindungi

“Ditambah fitur terkini HSA (Hill Start Assist) untuk mencegah mobil bergerak mundur saat berada di tanjakan serta ABS (Anti-Lock Brake System) dan EBD (Electronic Brakeforce Distribution) untuk memaksimalkan performa pengereman,” ujar Lesly.

Harga New Terios ini mulai Rp260,250 juta hingga Rp321,250 juta (OTR Makassar).(iku)

Target Jual 100 Unit

DIWAWANCARA terpisah Andrianto Saudin mengatakan saat ini sudah 40 orang indent New Terios di area Sulawesi, sementara stok masih belum ada.

“Saat ini stok masih menunggu pengiriman. Karena kan baru juga produksi. Diperkirakan akhir bulan (Juni) barang sudah tiba,” ujarnya

Untuk New Terios ini, pihaknya mengandalkan tipe ADS. “Target kami di Sulawesi terjual 100 unit tiap bulannya. Sementara secara nasional 2.000 unit,”ujarnya.

Untuk memasarkan produk ini Daihatsu menggelar pameran di Mall Ratu Indah dan di Trans Studio Mall.(iku)