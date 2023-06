Fix Jadwal Liga 1 Musim 2023 / 2024 Berubah, Kapan Laga Persija Jakarta vs PSM Makassar?

TRIBUN-TIMUR.COM - Jadwal Liga 1 musim 2023 / 2024 mengalami perubahan.

Draft Liga 1 yang beredar laga Persija Jakarta vs PSM Makassar akan menjadi partai pembuka.

PSM Makassar akan menjadi partai pembuka karena berstatus juara Liga 1 musim 2022 / 2023.

Namun PT Liga Indonesia Baru (LIB) memutuskan mengubah jadwal pertandingan Liga 1.

Laga pembuka Liga 1 akan mempertemukan Bali United vs PSS Sleman.

Laga Bali United vs PSS Sleman akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (1/7/2023), pukul 15.00 WIB.

Setelah pertandingan Bali United Vs PSS Sleman, ada laga Persis Solo Vs Persebaya Surabaya.

Pertandingan itu akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (1/7/2023), pukul 19.00 WIB.

Sementara laga Persija Jakarta vs PSM Makassar akan digelar Minggu (2/7/2023).

Ada empat pertandingan yang akan digelar pada waktu itu.

Keempat laga itu adalah Dewa United Vs Arema FC, Persib Bandung Vs Madura United, Persija Vs PSM, dan Barito Putera Vs Persita.

Tiga pertandingan terakhir akan digelar pada Senin (3/7/2023).

Ketiga laga itu adalah RANS Nusantara FC Vs Persikabo 1973, Persik Kediri Vs Borneo FC, dan PSIS Semarang Vs Bhayangkara FC.

Liga 1 Dipimpin 18 Wasit