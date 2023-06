PLN Icon Plus Raih 2 Penghargaan Bergengsi di The 1st Indonesia GPR Awards 2023

PLN Icon Plus mengukir prestasi dengan memborong 2 penghargaan dalam ajang The 1st Indonesia GPR Awards (IGA) 2023 yang berlangsung di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (16/6).

TRIBUN-TIMUR.COM - PLN Icon Plus mengukir prestasi dengan memborong 2 penghargaan dalam ajang The 1st Indonesia GPR Awards (IGA) 2023 yang berlangsung di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (16/6).

Pada gelaran perdana IGA tersebut, Direktur Utama PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi raih penghargaan Kategori Pemimpin Terpopuler di Media Pemberitaan Online 2023 Sub Kategori Direktur Utama Anak Usaha BUMN.

Selain itu, PLN Icon Plus juga dianugerahi penghargaan Gold untuk Kategori Lembaga Humas Pemerintahan Terbaik Sub Kategori Anak Usaha BUMN.

Direktur Utama PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi menyambut positif atas apresiasi yang diberikan oleh Humas Indonesia selaku penyelenggara.

"Bagi kami di PLN Icon Plus sebagai subholding Beyond kWh dari PLN, dengan adanya apresiasi dari Humas Indonesia ini menjadi kebanggan bagi insan Iconers. Hal ini menunjukkan kepercayaan dari publik kepada PLN Icon Plus yang menjadi penyemangat untuk lebih meningkatkan kontribusi terbaik dan komunikasi terkait perusahaan kami kepada seluruh stakeholder" ujar Ari.

"Tidak lupa apresiasi kami juga kepada rekan media diseluruh Indonesia yang selama ini mendukung kami dalam menyebarluaskan informasi tentang PLN Icon Plus kepada publik" tambah Ari.

CEO Humas Indonesia, Asmono Wikan menyampaikan bahwa IGA 2023 merupakan ajang kompetisi dan apresiasi yang diselenggarakan Humas Indonesia dan diikuti peserta dari elemen korporasi, kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Perhelatan IGA 2023 dilangsungkan sebagai barometer atas pencapaian tertinggi kinerja kehumasan pemerintah sepanjang 1 Februari 2022 – 31 Januari 2023.

Sekretaris Perusahaan PLN Icon Plus, Heni Utari Ambarwati menambahkan tentang tahapan penyisihan penjurian IGA 2023, ada 61 entri yang dinyatakan lolos untuk mengikuti tahap penjurian selanjutnya termasuk PLN Icon Plus. Tahap presentasi yang dilaksanakan secara hybrid pada 3 – 4 Mei 2023.

Tahap presentasi melibatkan Dewan Juri yang terdiri dari para praktisi kehumasan.

Dalam hal ini, Founder dan CEO PR Indonesia Group Asmono Wikan, CEO Center for Public Relations, Outreach, and Communication Emilia Bassar, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations (APPRI) Jojo Suharjo Nugroho, PR Consultant Maria Wongsonagoro, dan Wakil Rektor 1 LSPR Janette Maria Pinariya.

Ajang ini diharapkan dapat mendorong terciptanya humas yang strategis dan kontributif bagi reputasi positif segenap institusi publik dan korporasi milik negara/daerah.

Sebagai salah satu korporasi yang terlahir di lingkungan BUMN, kehadiran PLN Icon Plus di ajang IGA 2023 menjadi wujud komitmen PLN Icon Plus untuk turut mendorong kemajuan dan citra positif industri humas di Indonesia, khususnya di lingkungan pemerintah/badan publik.(adv\reskyamaliah).