Wabup Lutra Suaib Minta Satgas Monitoring Pangan Jelang Iduladha 1444 H

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Wakil Bupati Luwu Utara, Suaib Mansur meminta satgas pangan dan kesehatan hewan memassifkan monitoring jelang hari raya Iduladha.

"Bulan ini kita akan memperingati salah satu hari besar islam yaitu iduladha atau hari raya qurban,"

"Ada beberapa satgas yang dibentuk mulai satgas pangan, satgas inflasi, hingga satgas kesehatan hewan," kata Suaib, Selasa (20/6/2023).

Mantan Kepala Dinas PU Luwu Utara juga meminta, setiap satgas memassifkan monitoring di lapanga.

Menurutnya, pemerintah perlu untuk memastikan semua kondisi aman dan terkendali jelang hari raya.

"Satgas pangan dibentuk untuk memastikan stok pangan dan distribusi pangan di harapkan tidak kekurangan,"

Satgas inflasi, saya juga harap monitoringnya lebih massif, karena biasanya inflasi juga terjadi saat peringatan hari hari besar," ujar Suaib.

Menurutnya, jelang hari raya Iduladha, peran satgas kesehatan hewan sangat penting.

Satgas ini kata dia, harus memastikan hewan qurban yang nantinya disembelih itu dalam kondisi yang sehat.

"Makanya satgas kesehatan hewan ini lebih awal sudah harus jalan,"

"Terutama memonitor hewan qurban yang datang dari daerah rawan penyakit PMK," kata Suaib.

Pemerintah menetapkan tanggal 28 dan 30 Juni 2023 sebagai hari cuti bersama.

Sedangkan tanggal 29 Juni 2023 merupakan hari libur nasional memperingati Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah.

Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri No 624/2023, No 2/2023, No 2/2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

SKB diteken oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.(*)