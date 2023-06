Awal Juni, Ada Diskon Hingga 80 Persen di TSM Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tribuners! Kabar baik buat kamu yang sedang mencari koleksi fashion wanita terbaru.

Pasalnya, di awal Juni 2023 ini, sejumlah tenant TSM Makassar memberikan diskon.

Tak tanggung-tanggung, diskon yang diberikan hingga 80 persen.

Public Relations Executive TSM Makassar, Rizky Maulidiana Haris mengatakan, promo ini sangat cocok buat masyarakat yang ingin menambah koleksi fashion terbarunya.

“Bagi kaum wanita yang ingin menambah koleksinya, bisa memanfaatkan diskon yang dihadirkan jadi tidak perlu bingung nih harus menghabiskan akhir pekan di mana,” kata Kiki, sapaan akrabnya, Sabtu (3/6/2023).

Adapun tenant yang memberikan promo spesial tersebut dimulai dari tenant The Self.Inc menghadirkan multi brand produk kecantikan dan fashion seperti tas serta jam tangan yang diskon hingga 80 persen.

Lalu tenant Hardware yang menjual berbagai busana wanita modern nan stylish menghadirkan diskon hingga 70 persen.

Promo ini untuk berbagai koleksi seperti blouse (selected items). Ada pula promo harga spesial mulai dari Rp80 ribu.

Selanjutnya ada tenant Gaudi menghadirkan Pay day Sale diskon hingga 70 persen (on selected items).

Gaudi juga memberikan promo spesial, seperti Jacob Outer berwarna biru lengan panjang yang awalnya dijual Rp378 ribu kini bisa dimiliki hanya dengan Rp180 ribu.

Kemudin tenant J.Rep juga menghadirkan diskon hingga 70 persen mulai dari T-Shirt, sweater, blouse wanita juga beragam koleksi aksesoris penunjang penampilan lainnya.

Tak ketinggalan di jajaran tenant footwear, ada tenant My Feet, brand alas kaki kesehatan menghadirkan Flash Sale diskon 30 persen untuk semua produk orang dewasa dan koleksi anak.

Ada pula diskon dari Tracce. Tenant yang berlokasi di First Floor ini menghadirkan promo Great Sale up to 50 persen (on selected items).Ada juga Everbest yang menghadirkan promo relocation sale diskon up to 70 persen untuk sejumlah koleksi mulai dari heels, flats hingga sneakers (selected items).(*)