FAST X: Berlimpah Adegan Dahsyat di Luar Nalar

Oleh: Jeri Wongiyanto

Pengamat Film Asal Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM - Satu pertanyaan mengganjal ketika mengetahui karakter baru sekaligus Vilian Dominic Toretto (Vin Diesel) akan dibintangi Jason Momoa yang berperan sebagai Dante Reyes.

Banyak yang meragukan penampilannya di salah satu waralaba film terbesar, yaitu Fast & Furious ini.

Namun, Jason berhasil membuktikan aktingnya yang kuat bahkan lebih baik dari pemeran lainnya!

Jason Momoa membuktikan kehadirannya di film ini mampu memikat dan membuat penonton terpana oleh aksi-aksinya yang dahsyat, serta tingkahnya yang mengerikan, menggelikan, dan gila! Dandanannya yang flamboyan sekaligus feminim mengejutkan penonton. Ya, Fast X ini menjadi milik Jason Momoa.

Sutradara film ke sepuluh ini digarap Louis Leterrier yang sudah membuat banyak film aksi keren, di antaranya Now You See Me (2013) dan Incredible Hulk (2008). Sekuel ini akan dibuat dalam beberapa bagian.

Dan film ini merupakan awal dari sebuah pembalasan dendam yang dahsyat dan mematikan.

Kisah Fast X sangat berhubungan dengan Fast Five (2011). Saat itu, keluarga Dominic menghadapi vilian Hernan Reyes yang tewas dalam sebuah kejar-kejaran dengan Dom.

Tak hanya itu Dom juga membakar seluruh harta keluarganya. Kini, anak Hernan, Dante Reyes hadir di Fast X untuk membalas dendam.

Ujian terberat dialami Dom dan keluarganya. Tak hanya istri, timnya pun tak berdaya menghadapi berbagai aksi balas dendam Dante yang gila.

Dante tahu benar kelemahan Dom adalah keluarganya sendiri. Apalagi jumlah keluarga Dom makin bertambah.

Ini yang membuat posisi Dom makin sulit. Cara Dante membalas dendamnya tidak hanya dengan kekerasan yang dahsyat tapi juga teror mental keluarga Dom.

Seperti sekuel sekuel terdahulu, penonton akan tetap dimanjakan oleh banyak adegan super seru, menegangkan dan dahsyat.

Walau bertabur adegan aksi yang tidak masuk akal, film ini seakan tidak perduli dengan kritikan para kritikus film. Adegan-adegan aksi yang ‘nyeleneh’ tetap dibuat.

Apalagi momen-momen serba kebetulan yang diluar nalar akan membuat penonton hanya tersenyum.

Adegan yang telah lama hilang dari waralaba ini adalah aksi balap jalanan.

Oleh sutradara, benar-benar dimunculkan kembali, nostalgia di sekuel awal akan kembali disajikan dengan lebih seru dan mengejutkan!

Tidak perlulah banyak berpikir sekalipun adegan-adegan diluar nalar akan mengganggu.

Film ini memang dibuat semat-mata buat hiburan dengan melebarkan universe Dom dan keluarganya. Selain Vin Diesel dan Jason Momoa, film ini juga dibintangi Michelle Rodriguez, John Cena, Tyrese Gibson, Ludacris, dan aktor lainnya baik yang lama di Fast & Furious maupun yang baru. Jangan lewatkan. (*)