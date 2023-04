PSM Makassar Lanjutkan Euforia Juara, Persib dan Persija Deal Pemain Jebolan Timnas, Cek Lisnya

TRIBUN-TIMUR.COM - Dua pesaing PSM Makassar dikabarkan telah deal dengan pemain bintang jelang bursa transfer Liga 1 musim 2022 / 2023.

Kedua pesaing PSM Makassar yaitu Persib Bandung dan Persija Jakarta.

Persib Bandung dan Persija Jakarta dirumorkan telah mendatangkan pemain jebolan Timnas Indonesia.

Sementara PSM Makassar masih merayakan euforia juara Liga 1.

PSM Makassar baru saja merengkuh gelar juara Liga 1 setelah mengalahkan Borneo FC 3 - 0.

Laga PSM Makassar vs Borneo FC digelar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (16/4/2023).

Setelah menggelar pesta kemenangan di Parepare, PSM Makassar kini akan konvoi di Makassar, Senin (17/4/2023).

Berbeda halnya pesaingnya, telah mulai mempersiapkan skuad musim depan.

Siapa saja pemain bintan didatangkan Persija dan Persib?

Persija Jakarta

Persija Jakarta secara resmi memperkenalkan Akbar Arjunsyah sebagai rekrutan baru mereka untuk mengarungi kompetisi 2023/2024.

Hal itu diberitahukan Persija melalui postingan media sosialnya pada Senin (17/4/2023) siang.

"Done Deal. Welcome to Persija, Akbar Arjunsyah," tulis akun Persija.

Info bergabungnya Akbar dengan Persija sejatinya bukanlah hal baru.