Play-off Lawan Bali United di Juni, PSM Makassar Liburkan Skuad

Pemain PSM Makassar, Rasyid Bakri, Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares dan penerjemah PSM Makassar, Roy Wanso saat konferensi pers usai PSM Makassar vs Borneo, Minggub(16/4/2023).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PSM Makassar bertemu Bali United dalam perebutan tiket kualifikasi Liga Champions Asia (ACL).

Kedua tim bertemu sebagai juara Liga 1 2022-2023 dan kampiun Liga 1 2021-2022.

Mereka akan jalani play-off untuk menentukan wakil Indonesia di ajang tertinggi antarklub sepak bola Asia.

Duel PSM Makassar vs Bali United dijadwalkan berlangsung dalam dua leg dengan sistem home and away.

Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares mengungkapkan, jadwal play-off lawan Bali United kemungkinan digelar Juni mendatang.

Namun, informasi tersebut belum disampaikan secara resmi. Hanya sekadar lisan saja.

"Kita harus menunggu kemungkinan pertandingannya akan dilakukan di bulan Juni nantinya. Kemungkinan di minggu kedua, tapi ini bukan informasi resmi, ini hanya kabar saya dengar," katanya saat konferensi pers usai laga PSM Makassar vs Borneo, Senin (17/4/2023).

Juru taktik 42 tahun ini pun meliburkan pemainnya usai pesta juara. Para pemain akan diberi waktu berkumpul bersama keluarga.

Nikmati lebaran Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah/2023 Masehi.

Willem Jan Pluim cs akan diliburkan selama sebulan. Tavares akan kembali gelar latihan dan persiapan play-off di akhir Mei mendatang.

"Sekarang pemain istirahat dan kemungkinan akhir Mei akan kembali lagi (latihan)," tuturnya.

Untuk diketahui PSM Makassar baru saja menyelesaikan kompetisi Liga 1.

Mereka menutup pesta juaranya dengan menang 3-0 dari Borneo FC di Stadion BJ Habibie, Parepare, Minggu (16/4/2023) malam Wita.

Tim berjuluk Laskar Pinisi ini melanjutkan euforia juara dengan konvoi ke Lapangan Andi Makkasau, Parepare.

Masyarakat tumpah ruah menyambut tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel).

Pesta juara bakal ditutup di Makassar hari ini, Senin (17/4/2023). Konvoi akan digelar mulai Jl AP Pettarani hingga Centre Point of Indonesia (CPI). (*)