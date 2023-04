MUA Hunting For Begginer Meriahkan Arabian Souk Kalla Toyota

TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN

Lomba make up memeriahkan Public display bertajuk Arabian Souk by Kalla Toyota di Atrium Nipah Park Jl Urip Sumiharjo Makassar Kamis (13/4). Event ini dilaksanakan oleh Wardah Cosmetics yang menyasar Make up Artist (MUA) Pemula yang ingin mengasah ilmunya di ajang lomba sekaligus silaturahmi sesama MUA.