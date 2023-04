Spesial Idulfitri, Kalla Kars Beri Promo Voucher Belanja hingga Servis Gratis

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Kars, authorized dealer Benelli-Keeway kembali menghadirkan promo spesial.

Pelanggan yang melakukan pembelian motor akan mendapatkan berbagai keuntungan, mulai dari voucher belanja jutaan rupiah serta gratis servis hingga akhir tahun.

Seluruh keuntungan tersebut dihadirkan menjelang Idulfitri 1444 H dalam program Ketupat (Kejutan Berlipat) Lebaran dari Benelli.

Chief Operation Officer (COO) Kalla Kars, Fery Irawan mengatakan, pelanggan dapat menikmati berbagai benefitnya selama April 2023.

Penawaran ini pun berlaku untuk line up andalan dari Benelli-Keeway, seperti Panarea, Patagonian Eagle, Motobi 152, Shiny 150, dan SCR 250V.

"Lebaran kali ini merupakan momen yang pas untuk memiliki Benelli dan juga Keeway. Berbagai benefit sudah kami siapkan yang tentunya sengat memudahkan dan menguntungkan,” kata Fery, Selasa (11/4/2023).

“Apabila melakukan transaksi pembelian motor saat ini, pelanggan akan mendapatkan voucher belanja senilai jutaan rupiah, riding gear berupa jaket dan helm eksklusif serta gratis servis hingga akhir tahun," sambungnya.

Pelanggan pun dapat menikmati program diskon hingga Rp 4 juta untuk unit-unit tertentu.

Dengan benefit-benefit tersebut, maka dipastikan bakal membuat pelanggan lebih hemat hingga jutaan rupiah saat membeli Benelli-Keeway.

Kehadiran Benelli-Keeway semakin dekat dengan pelanggan pada Ramadan kali ini dengan adanya display unit di sejumlah pusat perbelanjaan, perkantoran dan pusat keramaian lainnya.

Kalla Kars juga terus melakukan ekspansi di berbagai wilayah untuk mempermudah konsumen dalam menjangkau motor brand asal Eropa ini.

Diketahui, wilayah pemasaran Kalla Kars sudah mencakup seluruh kota besar di Sulawesi.

Antara lain Makassar di Jl Veteran Selatan No 130, Parepare di Jl HM Arsyad No 75, Palu di Jl Mangunsarkoro, Kendari di Jl Ahmad Yani, Bone di Jl Sukawati dan Palopo di Jl H Hasan No 35.(*)