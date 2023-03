Gandeng Duta Budaya Makassar, Wardah Gelar Beauty Class Natural Look

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Hadir dengan tagline BEAUTY MOVES YOU yang mendukung wanita untuk berani berekpresi dan tampil percaya diri membawa kebermanfaatan, Wardah Beauty mensupport kegiatan pemilihan Duta Budaya Kota Makassar dengan menggelar beauty class di malam grand final di Hotel Aston Makassar Kamis (16/3).

Ajang pemilihan Duta Budaya ini diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Makassar untuk pertama kalinya dengan mengusung tema Membangun Generasi Milenial Berwawasan, Berkarakter dan Berbudaya.

Ada 20 peserta yang maju pada Grand Final setelah lolos seleksi tahapan demi tahapan, mulai dari seleksi berkas sampai dengan karantina.

Rusmayani Majid, Asisten II Setda Kota Makassar dalam sambutannya saat membuka grand final ajang ini menyampaikan:

"Tujuan ajang pemilihan ini untuk melestarikan dan mempromosikan budaya Kota Makassar di kalangan anak muda sekaligus mencari Duta Budaya yang akan menjadi panutan bagi anak-anak muda yang lain," ujarnya.

Dengan memperkenalkan line up produk kosmetik terkininya, tim wardah beauty antusias mengajar step by step bermake up yang baik kepada 10 finalis putri Duta Budaya Kota Makassar.

Wardah Beauty kali ini mengadakan Beauty Class bertemakan make up natural look dengan complexion dari wardah colorfit series dengan skin match technology formula.

Dari kegiatan beauty class tersebut banyak dari peserta yang sebelumnya masih bingung menggunakan make up, setelah itu menjadi lebih percaya diri dan paham.

"Ternyata bermake up tidak serumit yang saya bayangkan" ujar salah satu peserta Duta Budaya Kota Makassar.

Pada kesempatan kali ini tim Wardah Beauty Makassar melakukan sharing tip & trick make up look menggunakan produk wardah yang simple, natural yang bisa digunakan untuk sehari hari dengan formulasi longlasting 12hours.

Banyak dari peserta yang langsung berkonsultasi dengan tim beauty promotor wardah tentang produk yang cocok ataupun masalah kulit dari mereka.

Spesial kegiatan beauty class tersebut Wardah Beauty memberikan spesial price untuk peserta acara. Sebagai brand pilihan no 1 wanita indonesia Wardah berkomitmen untuk terus bertransformasi menjadi brand yang kuat dan selalu unggul hingga tingkat internasional.