Resmikan Rooftop, Empress Hotel by Life Ajak Anak Panti Asuhan Buka Puasa Bersama

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Empress Hotel by Life meresmikan rooftop hotel dengan mengundang anak Panti Asuhan Rahmatullah di Jalan Boto Lempangan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sabtu (25/3/2023).

Peresmian rooftop dirangkaikan dengan buka bersama dengan anak panti asuhan.

Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Alquran oleh anak panti asuhan.

Kemudian pengunjung yang datang diberikan kupon yang akan diundi setelah lebaran.

Regional General Manager Empress Hotel by Life Makassar Fitri Kusuma Wardhany mengatakan peresmian rooftop sengaja dipilih saat bulan Ramadan.

Selain sebagai ajang promosi hal itu juga menjadi tempat berbagi antara sesama.

"Rooftop kita ini diresmikan saat bulan puasa ini bersama anak Panti Asuhan Rahmatullah," katanya.

"Selain buka puasa bersama, anak panti asuhan juga kita diberikan santunan," jelasnya.

Terkait promo Ramadan, Empress Hotel by Life Makassar menyuguhkan paket bukber All You Can Eat dengan harga sangat terjangkau.

Menu yang dihadirkan pun bersaing dengan hotel lainnya.

"Kalau kita hanya Rp 69 ribu pengunjung sudah dapat makan sepuasnya," ujarnya.

"Harga merakyat dengan suasana dan makanan hotel bintang tiga," sambungnya.

Empress Hotel by Life dilengkapi fasilitas room meeting dan kamar yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Harganya juga bersaing, mulai dari Rp 200 ribu sampai Rp 500 ribu per malam.

Kedepan, rooftop Empress Hotel By Life Hospitality dapat digunakan berbagai kegiatan.

Buka puasa bersama, reuni, arusan dan lainnya tentu dengan harga sangat terjangkau.

"Kedepannya rooftop ini akan serbaguna bisa untuk acara keluarga, arisan, dan buka puasa bersama," ucapnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, M Yaumil