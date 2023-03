PDAM Makassar Mulai Survey Pengguna IPAL Losari, Sasar 1.513 Rumah Tahap Awal

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar mulai melakukan survei sambungan rumah Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Losari.

Ada enam titik yang disurvey langsung PDAM bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar.

Antara lain Jl Kancil, Jl Beruang, Jl Tupai, Jl Serigala, Asrama Mattoanging, dan Jl Kakatua.

Survey ini sekaligus menyamakan data by name by adress (BNBA) dengan titik-titik sambungan rumah yang telah terpasang.

Direktur Air Limbah PDAM Makassar Aiman Adnan mengatakan, ada 1.513 data pelanggan yang akan disurvey dari enam titik tersebut.

Survey dilangsungkan pada Maret ini hingga April mendatang dengan menyasar rumah golongan menengah ke atas atau pengguna RT5.

"Titik yang disurvey menghasilkan debit air yang cukup untuk kapasitas pipa, DC sudah tersedia dan berdekatan dengan pipa primer," ucap Aiman Adnan, Minggu (26/3/2023).

Dari survey tersebut, pihaknya juga akan melihat respon masyarakat dan apa saja kendala di lapangan sebelum IPAL losari beroperasi secara menyeluruh.

Terkait pengelolaan IPAL, PDAM berharap bisa diberikan kewenangan secara penuh.

Untuk sekarang ini, pengelolaan air limbah dilakukan secara kolaborasi, antara BLUD dan PDAM.

"Kita menyesuaikan dengan regulasi, kalaupun hanya tunjuk satu instansi yang kelola, PDAM tetap terbuka, regulasi masih mengatur untuk bekerjasama dengan instansi lain," tuturnya.

Pelimpahan pengelolaan IPAL Losari akan ditentukan usai pengerjaan rampung 100 persen.

Sekarang ini konstruksi fisik proyek Balai Sarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan Direktorat Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut masih berproses.

Masih ada kendala yang ditemui, tepatnya di Perumahan Pesona Dahlia, Kecamatan Mariso, mereka menolak galian dan pemasangan pipa untuk keberlangsungan proyek IPAL di Makassar.

"Kita sementara lakukan negosiasi kita harap dalam waktu dekat ada titik temu dengan warga setempat. Mereka khawatir ada kerusakan rumah pasca pengerjaan, padahal kerusakan yang disebabkan akan diganti oleh pekerja proyek," ulasnya.

Diketahui, proyek IPAL menyasar enam kecamatan di Makassar, yakni Kecamatan Makassar, Tamalate, Mamajang, Mariso, Ujung Pandang, dan Wajo. (*)