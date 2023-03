Buka Puasa Swiss-Belinn Panakkukang Hanya Rp 108 Ribu, Bisa Nikmati Kambing Guling

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Swiss-Belinn Panakkukang menyiapkan menu buka puasa spesial Ramadan 1444 H.

Di Ramadan tahun ini, Swiss-Belinn Panakkukang mengangkat tema "Rannuna A'Buka Puasa"

"Tema ini diangkat maknanya kita rindu dengan berbuka puasa dengan menyenangkan dan penuh kekeluargaan di bulan Ramadan ini," ujar Dandy Anugrah, asisten FB Manager Swiss-Belinn Panakkukang, Sabtu (25/3/2023).

Bertempat di Lt 2 Swiss-Belinn Panakkukang, area indoor dan outdoor disulap bernuansa ramadan.

Sembari berbuka puasa, pengunjung dihibur dengan musik religi.

Suasana buka puasa penuh kekeluargaan pun terasa di Swiss-Belinn Panakkukang.

Beragam jenis masakan disediakan mulai appetizer, makanan inti hingga dessert.

Ada berbagai macam jenis kue brownis, pudding, gorengan sampai buah-buahan segar.

Masakan khas Timur Tengah seperti Shawarma dan Roti Canai disajikan bagi pengunjung.

Swiss-Bellinn juga menyajikan menu spesial kambing guling.

Tak ketinggalan menu lokal seperi Coto Makassar, Bakso, Tahu Gejrot serta Gado-Gado.

Aksi live cooking dari jajaran Chef andalan Swiss-Belinn Panakkukang turut menghibur pengunjung.

"Untuk buka puasa harga relatif terjangkau, cukup Rp 108 ribu nett sudah bisa All You Can Eat sepuasnya," ujar Dandy Anugrah.

Selama bulan ramadan, Swiss-Belinn menyiapkan paket buka puasa setiap harinya.

"Kita target bisa dapat 15 ribu pax selama satu bulan Ramadan," katanya.

Untuk anak usia 1-5 tahun masih bebas dari biaya.

Sedangkan anak usia 6-10 dikenakan biaya sebesar 50 persen.

Dandy pun berharap para tamu bisa menikmati semua menu yang disajikan Swiss-Belinn Panakkukang.

"Harapannya kita tamu senang dan bahagia berbuka puasa dengan tema kita," jelasnya.(*)