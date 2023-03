20 Mitra Hadir di Mitra Gathering ITTelkom Surabaya, Keliling Saksikan Karya Mahasiswa

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebanyak 20 mitra hadiri mitra gathering Institut Teknologi (IT) Telkom Surabaya, Senin (20/3/2023).

Kegiatan berlangsung meriah di kampus ITTelkom Surabaya.

Event ini sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada para mitra yang telah berkontribusi dalam mengembangkan lembaga.

Rektor ITTelkom Surabaya Tri Arief Sardjono mengatakan, gathering diharapkan mampu meningkatkan sinergi dan menumbuh kembangkan kebersamaan yang positif.

"Saya mewakili ITTelkom Surabaya menyampaikan terima kasih atas support yang telah diberikan baik pada mahasiswa serta kepada acara-acara kampus," katanya via rilis, Senin (20/3/2023).

Rangkaian mitra gathering ini antara lain pemaparan dari Unit Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat ITTelkom Surabaya dan Unit Admisi serta Kemahasiswaan.

Sementara itu, Putro Dewanto selaku GM Witel Surabaya Selatan (SBS) mengapresiasi adanya acara ini karena menjadi suatu hal yang penting untuk diadakan.

"Layaknya manusia, setiap institusi tidak bisa hidup sendiri sehingga harus bersinergi. ITTelkom Surabaya ini bukan institusi sembarangan sehingga tidak perlu ragu untuk bersinergi bersama. Melalui acara ini akan ada sinergi lanjutan dari kita bersama," katanya.

Dalam acara ini, itra dan tamu undangan dapat berkeliling menyaksikan pameran hasil karya mahasiswa baik produk dan layanan.

Para tamu dapat melihat langsung dan berinteraksi dengan produk dan layanan yang ditawarkan, serta mendapatkan informasi terbaru mengenai inovasi dan perkembangan terbaru dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pemberian Penghargaan

Pemberian penghargaan juga menjadi inti dari acara ini diberikan kepada para mitra yang dikelompokkan dalam empat kategori.

Antara lain, Participating for sustainable research, Participating for collaborative initiation program, Cooperation for internship program dan The best supportive institution partner.

Acara kemudian ditutup dengan pemberian souvenir dan foto bersama dengan para mitra serta ramah tamah.

Sebagai tambahan, ITTelkom Surabaya juga mengeluarkan beasiswa jalur kemitraan bagi calon mahasiswa baru yang orang tuanya berasal dari sekolah, pemerintah Kota/Kabupaten atau instansi yang telah menjalin kerjasama dengan ITTelkom Surabaya. (*)