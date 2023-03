Kabar Duka! Atlet Bulu Tangkis Syabda Perkasa Meninggal karena Kecelakaan, PBSI Ucapkan Belasungkawa

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar duka datang dari dunia olahraga Indonesia, khususnya bulutangkis.

Atlet bulutangkis Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan di Tol Pemalang (Jawa Tengah), pada Senin (20/3/2023) dini hari.

"Innalillahi wa inna ilaihi roji'un.

Keluarga besar PP PBSI mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya salah satu atlet muda Indonesia, Syabda Perkasa Belawa (21 tahun) dalam kecelakaan di tol Pemalang (Jawa Tengah), Senin (20/3) dini hari.

Mohon doa semoga arwahnya husnul khatimah dan diterima di tempat terbaik di sisi Allah.

Perginya Syabda Perkasa Belawa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, rekan-rekan, dan seluruh masyarakat olahraga Indonesia.

Selamat jalan, atlet tangguh. Prestasi dan pengorbananmu akan selalu dikenang.

#BadmintonIndonesia," demikian caption Badminton Indonesia pada akun Instagram @badminton.ina, Senin pagi, dikutip TribunTimur.com.

Atlet senior, Yuni Kartika juga mengungkapkan rasa duka mendalam melalui akun Twitter miliknya, @YuniKartika73.

Yuni Kartika menyebut Syabda meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju ziarah sang nenek yang telah meninggal dunia di Sragen.

"Telah Meninggal Dunia, Syabda Perkasa Belawa Syabda meninggal dunia dalam perjalanan ke Sragen utk berziarah krn neneknya meninggal dunia

Selamat Jalan Syabda, You will be ,"tulisnya.

Potret atlet bulu tangkis Syabda Perkasa. Syabda Perkasa meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan di Tol Pemalang pada Senin (20/3/2023) dini hari. (Instagram)

Syabda Perkasa Belawa sebelumnya pernah menjadi pahlawan Tim Thomas 2022.

Kala itu, Syabda Perkasa dipanggil PBSI untuk membela tim Thomas di Piala Thomas dan Uber Cup 2022.