Kolaborasi USAID dan Muhammadiyah Sukses Suntikkan 990 Ribu Dosis Vaksin Selama Pandemi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - US Agency fot International Development (USAID) mengevaluasi program percepatan vaksinasi selama Covid-19, Jumat (17/3/2023)

Program evaluasi ini disebut sebagai After Action Review: Challenges & Strategies During Implementation of COVID-19 Vaccination.

Rangkaiannya, mulai dari Focus Group Discussion (FGD), diskusi panel hingga seminar.

FGD berfokus evaluasi pelaksanaan program percepatan vaksinasi yang dilaksanakan di lapangan.

Metodenya dengan mengulas tantangan yang dihadapi dan strategi selama percepatan vaksinasi.

Peserta evaluasi terdiri dari para penanggung jawab program masing-masing area sasaran

Serta penanggung jawab dari Sentra Vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit Muhammadiyah & Aisyiyah.

Sejak awal pandemi, Amerika Serikat telah mendukung respons Indonesia terhadap COVID-19.

Mulai tahun 2020, USAID meluncurkan program Mentari TB for COVID-19

Program ini bekerjasama dengan Muhammadiyah mendukung upaya pemerintah mempercepat vaksinasi COVID-19 di daerah terpencil.

Kolaborasi USAID dan Muhammadiyah telah membantu sekitar 990.000 orang menerima vaksin

Sekaligus mempercepat proses vaksinasi 111 kabupaten/kota di 28 provinsi.

Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum PP Muhammadiyah Dr Agus Samsudin MM mengungkapkan pengalaman Muhammadiyah dalam menangani pandemi COVID-19 harus dijadikan pembelajaran

"Supaya kita semua dapat lebih siap apabila suatu hari terjadi krisis kesehatan lainnya yang dapat berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari," tegas Dr Agus Samsudin MM

Dr Agus Samsudin menegaskan Muhammadiyah sejak awal telah menggariskan langkah perjuangannya melalui menjaga kesehatan umat dan menolong kesengsaraan umum

Maka dari itu, langkah ini harus terus dikuatkan melalui kerjasama dengan USAID

"Muhammadiyah tentunya berterima kasih kepada Kemenkes dan USAID atas kepercayaannya dalam menggandeng Muhammadiyah untuk penanganan pandemi COVID-19 mulai dari respon awal COVID-19 hingga percepatan vaksinasi," tutupnya.(*)