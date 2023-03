Toyota All New Agya GR Sport Resmi Mengaspal di Makassar

TRIBUN TIMUR/SANOVRA Suasana launching unit terbaru All New Agya yang berlangsung di atrium Mal Ratu Indah, Makassar (15/03/2023). All New Agya hadir dengan platform baru dengan mesin, transmisi, dan suspensi baru yang menghadirkan sensasi berkendara yang lebih responsif, stabil dan effortless. Acara ini dihadiri langsung oleh President Director Kalla Group, Sholihin Jusuf Kalla, CEO Kalla Toyota, Hariyadi Kaimuddin, COO Kalla Toyota, Robby Wijaya, CFO Kalla Toyota , Sjaiful Kasim bersama President Director Toyota Astra Motor, Hiroyuki Ueda.

