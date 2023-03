Tiga Startup Terbaik Program PLN Elevation: Watts Up Dapat Dukungan Pendanaan dari PLN 

PT PLN (Persero) beri pendanaan sebesar 150 juta kepada masing-masing tiga perusahaan rintisan (startup) pemenang program akselerasi PLN Elevation: Watts up!.

TRIBUN-TIMUR.COM – PT PLN (Persero) mengumumkan tiga perusahaan rintisan (startup) pemenang program akselerasi PLN Elevation: Watts up! Amtiss, Katalis dan Leastric menjadi tiga startup terbaik dari 310 peserta yang mendaftar dan mengikuti pembinaan selama enam bulan.

Apresiasi tinggi disampaikan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. Dia mengatakan PLN Elevation: Watts Up! bukan sekedar kompetisi startup.

Lebih dari itu, gelaran ini sebut Darmawan menjadi momentum yang sangat bersejarah untuk mewujudkan terobosan menjadi program nyata.

"Saya mengapresiasi terselenggaranya PLN Elevation yang luar biasa. Ini bentuk komitmen dari PLN untuk melibatkan seluruh potensial karya anak bangsa," ungkap Darmawan.

PLN Elevation: Watts Up! adalah program kompetisi dan akselerasi bisnis dengan fokus inovasi berbasis lingkungan dan transisi energi.

Menurut Darmawan ratusan startup yang mendaftar datang dengan ide-ide brilian. Namun PLN hanya menjaring 10 startup terbaik yang dianggap memiliki gagasan out of the box.

10 startup tersebut mengikuti rangkaian mentorship dan diberi kesempatan melakukan uji coba produk di dalam lingkungan operasional serta ekosistem PLN, hingga akhirnya dipilih tiga terbaik.

"Inilah startup yang out of the box. Yang berhasil membangun ide dengan sangat kreatif. Yang berhasil membuktikan kemampuannya menciptakan solusi. Membangun ekosistem bisnis besar bersama PLN," tambah Darmawan.

Tiga pemenang tersebut menurut Darmawan akan mendapatkan tambahan dana pengembangan usaha senilai masing masing Rp 150 juta.

Sedangkan untuk tujuh peserta lainnya tidak tertutup kemungkinan diberi kesempatan untuk melanjutkan uji coba produk dalam bentuk kerja sama bisnis dengan PLN.

Sebelumnya pada tahap sebelumnya, kesepuluh finalis startup telah mendapatkan pendanaan masing-masing Rp 100 juta.

Sehingga total dana yang digelontorkan PLN untuk mendukung perusahaan startup tersebut senilai Rp 1,450 Miliar.

“PLN punya mimpi untuk mencapai net zero emission pada 2060. Ambisi besar ini membutuhkan tak hanya pergerakan dan perubahan dari pihak internal PLN, tapi juga partisipasi dari banyak pihak eksternal untuk bersama-sama menemukan best practice yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan serta cara kerja PLN," tambah Darmawan.

Para inovator, para kreator, engineer, entrepreneur dan para founder. Yang tidak cukup hanya melahirkan ide, tetapi juga kita bersama-sama mewujudkan terobosan yang hebat dari gagasan menjadi kenyataan